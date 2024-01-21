الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

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معلومة خاطئة حول عدد مرات تنظيف الأسنان بالفرشاة يوميًا

فرشاة الأسنان
الطبيب يوصي باستخدام فرشاة الأسنان 3 مرات يوميًا
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قدم طبيب أسنان، بعض النصائح التي قد يتجاهلها معظم الناس عند تنظيف أسنانهم، مما يؤدي إلى مشاكل محتملة.

النظر في المرآة عند تنظيف الأسناناضافة اعلان

وشدد الدكتور جوني ستيفنز، طبيب الأسنان في مركز ستيفنز لطب الأسنان بلندن، على أهمية النظر في المرآة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة لضمان نظافة الفم المثالية.
وقال لصحيفة "إكسبريٍس": "أطرح هذا السؤال على العديد من مرضاي وأشعر بالرعب من عدد الأشخاص الذين يحبون أن يكون لديهم فضول في حديقة جيرانهم المجاورة أثناء تنظيف أسنانهم".
وأوضح أنه "من الضروري لصحة اللثة الممتازة التأكد من أنك تبحث عن مكان لتنظيف أسنانك بالفرشاة عند تنظيف أسنانك. وهذا يعني النظر في المرآة ورفع شفتيك للتأكد من أنك تنظف لثتك بفعالية".

تنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل


وتحدث الدكتور ستيفنز أيضًا عن أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل، مرتين يوميًا.
وقال: "لقد تعلم الكثير منا أن تنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين مرتين يوميًا هو أمر موصى به. إنها في الواقع تستغرق دقيقتين على الأقل مرتين يوميًا، وأوصي دائمًا بتنظيف الأسنان بالفرشاة 3 مرات يوميًا للحصول على نظافة أكثر كفاءة".

استخدام خيط الأسنان

علاوة على ذلك، أوصى الدكتور ستيفنز باستخدام خيط الأسنان، به لتجنب تراكم البكتيريا والبلاك.
وأشار إلى أنه "إذا لم تقم بالتنظيف بين أسنانك فإنك تفقد أكثر من 30 بالمئة من سطح السن حيث يمكن أن تتراكم البكتيريا والبلاك".
وبين أن "الطريقة السهلة الجديدة لضمان تنظيف هذه المنطقة التي لم يتم الوصول إليها هي استخدام خيط تنظيف الأسنان المائي قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة صباحًا ومساءً".
وتابع: "يعد استخدام الخيط المائي وسيلة أكثر فعالية للوصول بين الأسنان وتحت خط اللثة لضمان صحة الفم المثلى".

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