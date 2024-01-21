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قريبًا.. قرار بتوطين 16 ألف وظيفة في القطاع الهندسي

وظائف فرص شاغرة
توطين 16 ألف وظيفة في القطاع الهندسي
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تعتزم وزارتا الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلان قريبًا عن قرارات توفر أكثر من 16 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الهندسي.اضافة اعلان

قرارات بتوطين 16 ألف وظيفة في القطاع الهندسي

وتُوقّع الوزارتان اتفاقيات مع عدد من جهات القطاع الخاص، وذلك تطبيقًا للقرارات الحكومية ذات الصلة بتوطين المهن الهندسية، وفقًا لصحيفة "الاقتصادية".
ويبلغ عدد المهندسين والفنيين المنتسبين لدي الهيئة السعودية للمهندسين 448.528 عضوًا، ما بين مهندس وفني واختصاصي، في حين بلغ عدد الشركات والمكاتب الهندسية 4390.

34.17 % من وظائف المهندسين والفنيين من المواطنين

ويشكل السعوديون 34.17 في المئة من إجمالي عدد المهندسين والفنيين المنتسبين لدى الهيئة.
وتبلغ نسبة الإناث من إجمالي المهندسين والفنيين 3.19 في المئة، بينما الذكور 96.81 في المئة.
ويتوقع أن تسهم القرارات في توفير فرص عمل نوعية للكفاءات والكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل عبر توفير أكثر من 8 آلاف وظيفة في مهن هندسية.

25 % نسبة توطين المنشآت الهندسية

وتحدد القرارات نسبة التوطين بـ25 في المئة للمنشآت التي تملك خمسة مهندسين أو أكثر.
وتسهم القرارات المتوقعة أيضًا في توفير أكثر من 8 آلاف وظيفة أخرى للمهن الفنية الهندسية، مع تحديد نسبة توطين بـ30 في المئة للمنشآت التي تملك خمسة فنيين أو أكثر.

20 % نسبة توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يقضي بتوطين 20 في المئة من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص.
وطرحت دليلاً يوضح تفاصيل قرار التوطين والنسب المفروضة والأنشطة والمهن المستهدفة وآلية احتساب النسبة على العاملين، وكذلك العقوبات المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بالنسب المطلوبة.

برامج دعم ومساندة التوطين في القطاع الخاص

وأوضحت الوزارة برامج الدعم الحكومية التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والهيئات المختصة لمساندة القطاع الخاص في توطين القطاع.

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