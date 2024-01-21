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خبراء يحذرون من طرق مبتكرة للاحتيال المالي و4 إجراءات للحماية

الاحتيال المالي
الاحتيال المالي
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حذّر الخبراء في المصرف المركزي للاتحاد الروسي من الطرق المبتكرة التي يتبعها المحتالون لسرقة أموال الناس باستخدام التقنيات الحديثة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".اضافة اعلان

طرق مبتكرة للاحتيال المالي

وأشار الخبراء في المصرف إلى أن المحتالين أصبحوا يتبعون عدة طرق مبتكرة للإيقاع بضحيتهم، فعلى سبيل المثال قد تتلقى الأم رسالة صوتية من ابنتها التي تزعم تعرضها لحادث.
أو قد تتلقى الأخت رسالة من شقيقها ليبلغها أنه تعرض لحادث ما وهو بحاجة لإرسال الأموال لحساب مصرفي معين، وهذا الحساب يكون تابعًا للشخص المحتال.
ولجعل الرسالة تبدو أكثر واقعية يستخدم المحتالون أرقامًا أو حسابات إلكترونية تحمل صورة رقمية للشخص الذي يزعمون أنه يرسلها (أي أحد أقارب الضحية)، ويحصل المحتالون على صورة الشخص ومعلومات عن الأشخاص المقربين منه من صفحات التواصل الاجتماعي.
وحول الموضوع قال المحلل المختص في مجالات الذكاء الاصطناعي، إلدار مورتازين: "لقد تعرضت شخصيًا لمثل هذا النوع من التحايل، إذ قام المحتالون بإرسال رسائل صوتية لي فيها صوت يشبه صوت ابني، وبالرغم من أنني اكتشفت الأمر، إلا أن العديد من الناس قد يتعرضون لأمور مشابهة، ومن السهل جدًا أحيانًا إرباك شخص ما والاحتيال عليه، لذا يجب توخي الحذر".

كيف تحمي حساباتك من المحتالين؟

ولحماية الحسابات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من المتطفلين وعدم الوقوع في فخ المحتالين يوصي الخبير بالقيام بعدة إجراءات منها:
-حماية الحسابات الإلكترونية بكلمات مرور معقدة تحوي 8 رموز على الأقل، واستعمال الأحرف الكبيرة والصغيرة وعلامات الترقيم في هذه الكلمات.
- استخدام تقنيات المصادقة الثنائية في برامج وتطبيقات المراسلة.
- رفض التواصل مع متصلين غير معروفين وإنهاء المكالمة فورًا.
- الاتفاق على كلمات رمزية معينة مع الأصدقاء والأقارب لاستعمالها في الحالات الطارئة.

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