عشرات الشهداء الفلسطينيين في قصف جديد من الاحتلال الإسرائيلي على غزة

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استشهد أكثر من 30 فلسطينيًا، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي وبحري من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمل جميع مناطق قطاع غزة. اضافة اعلان





استشهاد 30 فلسطينيًا



قصف صهيوني متواصل



المملكة تدين قصف المستشفى الأهلي المعمداني



ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية، عن مصادر طبية، أن نحو 30 فلسطينيًا استشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة.بينما استشهد فلسطينيان على الأقل في قصف استهدف مخبزا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.مضيفةً أن شهيدين على الأقل ارتقيا في قصف استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة.وأشارت المصادر إلى أن القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف استهدف محافظة شمال غزة وتحديدًا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني الذي ارتكب فيه الاحتلال جريمة أوقعت مئات الشهداء والجرحى.وأدانت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابون.وترفض المملكة العربية السعودية بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.إن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية ويتطلب موقفًا جادًا وحازمًا لتوفير الحماية للمدنيين العزل.كما تؤكد المملكة على ضرورة فتح ممرات آمنة فورًا، تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها المتكرر لجميع الأعراف والقوانين الدولية.