الخارجية الأردنية : إلغاء زيارة بايدن والقمة المرتقبة اليوم

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أعلن وزير الخارجية الأردني إلغاء زيارة بايدن إلى عمّان والقمة المرتقبة اليوم الأربعاء.





استهداف المستشفى:



مقتل ما لا يقل عن 500



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ونقلت قناة "العربية عاجل" أن استهداف المستشفى المعمداني في غزة يلغي قمة وزيارة بايدن إلى عمّان.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، مساء أمس الثلاثاء، جثثا مكدسة في ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن غارة جوية إسرائيلية الثلاثاء أصابت مستشفى في مدينة غزة مكتظا بالجرحى والفلسطينيين الآخرين الذين يبحثون عن مأوى، ما أسفر عن مقتل المئات.فيما أظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة. وقالت الوزارة إن ما لا يقل عن 500 شخص قتلوا.من جانبه، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان بقصف المستشفى، مشيراً إلى أنه كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.في موازاة ذلك، قُتل ستة أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مخيم المغازي للاجئين في غزة.