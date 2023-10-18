الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الخارجية الأردنية : إلغاء زيارة بايدن والقمة المرتقبة اليوم

جو بايدن
بايدن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلن وزير الخارجية الأردني إلغاء زيارة بايدن إلى عمّان والقمة المرتقبة اليوم الأربعاء.

استهداف المستشفى:


ونقلت قناة "العربية عاجل" أن استهداف المستشفى المعمداني في غزة يلغي قمة وزيارة بايدن إلى عمّان.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، مساء أمس الثلاثاء، جثثا مكدسة في ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن غارة جوية إسرائيلية الثلاثاء أصابت مستشفى في مدينة غزة مكتظا بالجرحى والفلسطينيين الآخرين الذين يبحثون عن مأوى، ما أسفر عن مقتل المئات.

مقتل ما لا يقل عن 500


فيما أظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة. وقالت الوزارة إن ما لا يقل عن 500 شخص قتلوا.

من جانبه، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان بقصف المستشفى، مشيراً إلى أنه كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

في موازاة ذلك، قُتل ستة أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مخيم المغازي للاجئين في غزة.



اضافة اعلان

اقرأ أيضا

المتهمين
12:53 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

من عدة جنسيات.. الإطاحة بـ21 شخصا يديرون مصنعا لأم الخبائث في الكويت

قصف غزة
10:25 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

المجلس الوزاري لدول الخليج يطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة ويحذر من محاولات للتهجير

إخلاء 22 مستشفى في غزة
10:13 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مئات الشهداء في قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني بغزة

مجلس التعاون
7:39 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي

اقرأ أيضا

جثامين متناثرة على طريق عام.. حادث مروع بين مركبات بمدينة عربية

لأول مرة عالميا.. دولة خليجية تستعد لعملية انتخاب إلكترونية بالكامل

وزير الخارجية يصل إلى سلطنة عمان

قمة رباعية حول غزة.. ملك الأردن يستقبل رؤساء أمريكا ومصر وفلسطين

"التعاون الإسلامي" تكمل استعداداتها للاجتماع الاستثنائي لبحث العدوان على غزة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

2023-10-09_20-39-13 8:17 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

تفاصيل البيان المشترك للوزراء المعنيين بشؤون المناخ في الدول العربية

1ش1ش-1696849174239_large 6:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وزير النفط الكويتي يكشف أولى الخطوات بشأن البنية التحتية لحقل الدرة

F8ATXDHXgAAtNt1 5:54 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يصل بغداد ويبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي

907978 11:42 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

إصابة 9240.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلازل أفغانستان لـ 2053 قتيلًا

اقرأ أيضا

67ه675685
8:02 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

استنفار وبحث عن القاتل الهارب.. صدمة في أوروبا بعد هجوم بروكسل

بايدن
1:46 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

ترامب يوجه أوصافا قاسية لبايدن: أسوأ مخلوق على الإطلاق

الكوليرا في اليمن
11:42 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الكوليرا يضرب دولة عربية.. والمرضى يستأجرون الأسرّة لأجل العلاج

نصوص-و-مواد-قانون-مكافحة-المخدرات-و-المؤثرات-العقلية-الجزائري
7:08 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

خطة محكمة بدولة خليجية.. الإطاحة بتشكيل عصابي بحوزته 50 كجم حشيش ومليون قرص مخدر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار غزيرة
1:36 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير من الأرصاد لأهالي مكة والجوف: أمطار وأتربة تستمر لساعات

جو بايدن
12:31 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

الخارجية الأردنية : إلغاء زيارة بايدن والقمة المرتقبة اليوم

مواقيت الصلاة
12:17 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

الأربعاء 3 ربيع الآخر .. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

مطارات جدة
11:27 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تنويه مهم من "مطارات جدة" بشأن "الإعلانات الوهمية"

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
11:04 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

المملكة تدين جريمة الاحتلال الشنيعة والاعتداء الوحشي على مستشفى المعمداني بغزة

إخلاء 22 مستشفى في غزة
10:13 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مئات الشهداء في قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني بغزة