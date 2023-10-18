الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، التقنية، الهندسية) في كل من (الرياض، جدة) حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:
الوظائف المتاحة
- أخصائي أول سلامة وجودة (لحملة البكالوريوس - لا يشترط الخبرة)
- فني مركز مراقبة الصيانة (لحملة الدبلوم - يشترط الخبرة)
- فني مركز التحكم في العمليات المتكاملة (لحملة الثانوية والدبلوم - يشترط الخبرة)
- فني صيانة طائرات (لحملة الدبلوم - لا يشترط الخبرة)
- طاقم طائرة (وظائف متعددة - لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى - لا يشترط الخبرة)
المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس
المزايا:
- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا