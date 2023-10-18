الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، التقنية، الهندسية) في كل من (الرياض، جدة) حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي: اضافة اعلان





الوظائف المتاحة



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