الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الخطوط السعودية
الخطوط السعودية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، التقنية، الهندسية) في كل من (الرياض، جدة) حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان

الوظائف المتاحة


- أخصائي أول سلامة وجودة (لحملة البكالوريوس - لا يشترط الخبرة)
- فني مركز مراقبة الصيانة (لحملة الدبلوم - يشترط الخبرة)
- فني مركز التحكم في العمليات المتكاملة (لحملة الثانوية والدبلوم  - يشترط الخبرة)
- فني صيانة طائرات (لحملة الدبلوم - لا يشترط الخبرة)
- طاقم طائرة (وظائف متعددة - لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى - لا يشترط الخبرة)
 

المؤهلات المطلوبة:


- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس

المزايا:


- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

اقرأ أيضا

حساب المواطن
10:33 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

سجّلت زوجها معها كعائل في الضمان.. هل يؤثر ذلك على حساب المواطن؟

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
10:12 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

توضيح من هيئة الزكاة بشأن استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطور العقاري

هيئة الملكية الفكرية
10:00 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية الفكرية بعد تخصصات

فرص وظائف
9:24 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مؤسسة البريد السعودي تعلن عن وظائف شاغرة

اقرأ أيضا

برنامج ريف يوضح القطاعات المستهدفة في تبوك

التأمينات توضح الإجراء المتبع حال وجود مشكلة في دخول حسابات المستفيدين

برنامج "العمل عن بعد" يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

كيف يمكنك الدخول مجددا لحساب المواطن بعد حذفه؟

بعد رفض الاعتراض على الأهلية.. هل ينزل دعم حساب المواطن بأثر رجعي؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة 6:24 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة.. 3 شروط للتقديم

غازكو 1:38 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" تعلن عن وظائف شاغرة

الراتب -- ريال - الموارد 7:19 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

رواتب تصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

شركة المياه الوطنية 2:49 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

شركة المياه الوطنية تعلن عن 57 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى

اقرأ أيضا

حساب المواطن
2:09 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

ما المستندات المطلوبة من المطلقة في حساب المواطن؟

الراتب - ريال 0 عملة
2:01 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

براتب 10 آلاف ريال.. وظائف شاغرة في شركة حكومية

حساب المواطن
1:32 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

توضيح من حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة لأسباب صحية

الراتب -- ريال - الموارد
11:04 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

براتب 13 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار غزيرة
1:36 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير من الأرصاد لأهالي مكة والجوف: أمطار وأتربة تستمر لساعات

جو بايدن
12:31 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

الخارجية الأردنية : إلغاء زيارة بايدن والقمة المرتقبة اليوم

مواقيت الصلاة
12:17 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

الأربعاء 3 ربيع الآخر .. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

مطارات جدة
11:27 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تنويه مهم من "مطارات جدة" بشأن "الإعلانات الوهمية"

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
11:04 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

المملكة تدين جريمة الاحتلال الشنيعة والاعتداء الوحشي على مستشفى المعمداني بغزة

إخلاء 22 مستشفى في غزة
10:13 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مئات الشهداء في قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني بغزة