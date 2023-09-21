الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. أول إجازة دراسية مطوّلة وموعد دعم سكني و"إنذار أحمر" بهذه المناطق

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بعد نهاية دوام اليوم.. بداية أول إجازة مطوّلة في العام الدراسي
يتمتع الطلبة والمعلمون، بأول إجازة مطولة في العام الدراسي الحالي، والتي تبدأ بنهاية دوام اليوم الخميس وتنهى يوم الأحد القادم 24 من سبتمبر الجاري.

بيان جديد من سكني حول موعد إيداع الدعم الشهري
أصدر برنامج سكني، توضيحًا جديدًا بخصوص موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري. 
 
هل سيؤثر المنخفض المداري فوق بحر العرب على المملكة؟ خبراء يُجيبون
توقع خبراء الطقس مدى تأثير المنخفض المداري فوق بحر العرب على المملكة، وذلك من خلال آخر مُستجدات وتوقعات للمنخفض الجوي المُتمركز حاليًا إلى الشرق من بحر العرب فوق الأراضي الهندية.

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُطلق الإنذار أحمر محذرًا هذه المناطق حتى 10 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

عبر الكواكب.. "المسند" يؤكد إمكانية رؤية الحوادث الماضية لو توفر هذا الشرط
كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أنه بات من الإمكان رؤية الحوادث الماضية عيانًا بيانًا كما حدثت، إذا توفرت بعض الشروط التقنية.

الإحصاء: انخفاض صادرات المملكة في يوليو 2023 إلى هذا الرقم
انخفضت الصادرات السلعية في المملكة خلال شهر يوليو 2023م بنسبة 34.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 91.3 مليار ريال، منخفضة عن 140.1 مليار ريال.

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاة
تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاة.

تنبيه من صحة الرياض للمؤسسات الصحية الخاصة حول احتجاز جثث المتوفين
قالت صحة الرياض إن اللائحة التنفيذية للنظام تؤكد على أنه: "لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم".

إطلاق المرحلة الأولى من الحملة التطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة
أطلق برنامج التطوع والشراكة المجتمعية " لنبادر "بمحافظة جدة، اليوم الخميس، الحملة التطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

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