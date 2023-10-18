حتى لا يغزو بيتك.. مخاطر لدغات بق الفراش وطرق مقاومته والتخلص منه

أ أ

البق حشرة تتغذى على دماء الحيوانات والبشر، يبلغ حجمها تقريبًا حجم بذرة التفاح، ويمكن أن يشق طريقه إلى أي مكان في أي منطقة بالعالم، لكنه يتركز خصوصًا في المنازل وأماكن الإقامة. اضافة اعلان

لا يصنع بق الفراش أعشاشًا مثل النمل أو النحل ولكنه يميل إلى العيش في مجموعات في أماكن للاختباء. وهو لا يطير، لكن يمكنه التحرك بسرعة فوق الأرضيات والجدران والأسقف.

وقد تضع إناث بق الفراش مئات من البيض، كل منها بحجم ذرة من الغبار، طوال حياتها، وفقًل لموقع "ويب إم دي" الطبي.

ويتخلص البق غير الناضج، الذي يسمى الحوريات، من جلده خمس مرات قبل أن ينضج. ويمكن أن تتطور الحشرات بشكل كامل في أقل من شهر وتنتج ثلاثة أجيال أو أكثر سنويًا. يمكنه العيش من حوالي 10 أشهر إلى سنة.





ما الذي يسبب البق؟



هل بق الفراش ضار بالصحة؟



العلامات المبكرة لبق الفراش



كيفية التحقق من وجود بق الفراش؟



لدغات بق الفراش



حساسية بق الفراش



طفح بق الفراش



كيفية التخلص من بق الفراش؟



مبيدات بق الفراش



كيفية منع البق؟



خرافات عن بق الفراش



متى ترى الطبيب؟



بق الفراش عادةً ما ينتقل من مكان موبوء إلى آخر عبر وسائل عدة، حيث يمكن أن يختبئ في الفراش وبين الأثاث.لا يعتبر بق الفراش خطيرًا. ولا يوجد دليل على إمكانية نقل المرض إلى البشر. لكن لدغاته يمكن أن تكون مثيرة للحكة وغير مريحة. وبعض الناس لديهم حساسية من اللدغات، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور خلايا النحل، أو ظهور بثور، أو حكة شديدة.قد تكون العلامة الأولى لبق الفراش عبارة عن لدغات صغيرة تسبب الحكة على الجلد، وغالبًا ما تكون على الذراعين أو الكتفين. لكن بالنسبة لبعض الأشخاص، لا تسبب لدغات بق الفراش أي علامات أو حكة.قد تلاحظ أيضًا:-بقع الدم على الملاءات أو المرتبة.-بيض أصفر شاحب صغير أو قشر البيض.-براز بق الفراش، عبارة عن نقاط سوداء بحجم الدورة الشهرية.-جلد بق الفراش المتساقط، يشبه إلى حد كبير البق نفسه.-بيض أبيض بيضاوي، بحجم بذرة التفاح.-رائحة حلوة وعفنة حول السرير.إذا كنت تشك في وجود بق الفراش، افحص المرتبة والسرير بعناية، خاصة في الشقوق، حيث يحب الاختباء في هذه المناطق. ويمكن العثور عليه في مناطق مثل:-طبقات أو بين وسائد الأرائك والكراسي.-ثنايا الستائر.-مفاصل الأدراج.-المنافذ الكهربائية والأجهزة.-الغرف أو الشقق القريبة.-على الملابس.-تحت طلاء مقشر أو ورق حائط فضفاض.-الفراش.-تحت السجاد.-على الأمتعة.-في الصناديق.-على المراتب.-على الأشياء القريبة من السرير.نظرًا لأن بق الفراش يعيش فقط على الدم، فهو ليس علامة على القذارة. من المحتمل أن تجده في منازل نظيفة كما هو الحال في المنازل الفوضوية.ينشط بق الفراش بشكل رئيسي في الليل ويلدغ عادةً أثناء النوم، حيث يخترق الجلد ويتغذى على الدم من خلال مناقيره الطويلة، وذلك لفترة من 3 دقائق إلى 10 دقائق.إذا كنت تعاني من لدغة بق الفراش، فقد تلاحظ وجود بقعة مثيرة للحكة على الجلد. بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، عادة ما تبدو اللدغات حمراء. على البشرة الداكنة، قد تكون أرجوانية.وعلى عكس لدغات البراغيث، والتي تكون بشكل رئيسي حول الكاحلين، يلدغ بق الفراش مناطق الجلد المكشوفة أثناء النوم، غالبًا الوجه أو الرقبة أو اليد. كما أن اللدغات لا تحتوي على بقعة حمراء في المنتصف كما هو الحال في لدغات البراغيث.يمكن أن تؤدي لدغات بق الفراش إلى الأرق والقلق ومشاكل الجلد بسبب الحكة.إذا كنت تعاني من حساسية تجاه بق الفراش، فسيكون الاختلاف الرئيسي هو مدى الحكة التي تسببها اللدغات. إذا كانت لا تطاق، فمن المحتمل أنك تعاني من رد فعل تحسسي ويجب عليك زيارة الطبيب. لمنحك العلاج المناسب.تبدو العديد من أنواع الأمراض الجلدية مشابهة لدغات بق الفراش. قد تكون مصابًا بالشرى أو عدوى فطرية أو طفح حراري، وكلها عوامل تسبب ظهور نتوءات حمراء ويمكن بسهولة الخلط بينها وبين بق الفراش. إذا لم تكن متأكدًا، فابحث عن علامات بق الفراش، أو اطلب نصيحة الطبيب.للتخلص من بق الفراش، يمكنك البدء باتخاذ بعض الخطوات في المنزل:-اغسل الفراش والستائر والملابس بالماء الساخن وجففها على أعلى درجة حرارة للتجفيف.-ضع الأحذية وغيرها من الأشياء التي لا يمكن غسلها في المجفف وقم بتشغيله على درجة حرارة عالية لمدة 30 دقيقة أو أكثر.-استخدم فرشاة صلبة لفرك طبقات المرتبة لإزالة بق الفراش وبيضها قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية.-قم بتنظيف السرير والمنطقة المحيطة به بالمكنسة الكهربائية يوميًا، بما في ذلك النوافذ. بعد ذلك، ضع كيس المكنسة الكهربائية في كيس بلاستيكي ثم ضعه في سلة المهملات بالخارج على الفور.-استخدم غطاءً للمرتبة لمنع بق الفراش من الدخول أو الهروب. يمكن لبق الفراش أن يعيش عدة أشهر دون أن يتغذى. لذا احتفظ بالغطاء على المرتبة لمدة عام على الأقل.تخلص من الفوضى حول السرير، وانقل السرير بعيدًا عن الجدران والأثاث الآخر.إذا كنت تعيش في مكان حار، يمكنك وضع أغراضك في حقيبة مغلقة وتركها في سيارتك لتتعرض للشمس.غالبًا ما يتطلب التخلص من بق الفراش علاجات كيميائية. تأكد من أنك تستخدم فقط المبيدات الحشرية المعتمدة. من الأفضل عادة الاستعانة بمبيد محترف لديه خبرة في مكافحة بق الفراش.تتضمن بعض الطرق لإيقاف بق الفراش واللدغات ما يلي:-استخدم غطاءً واقيًا على المرتبة. وابحث عن الثقوب.-قلل الفوضى في غرفة نومك حتى لا يكون لدى بق الفراش أماكن كثيرة للاختباء.-استخدم المكنسة الكهربائية بانتظام، بما في ذلك تنظيف المرتبة والسجاد والستائر والأثاث المنجد.-عندما تكون بعيدًا عن المنزل، ضع حقيبتك على حامل حقيبة السفر أو خزانة الملابس أو الطاولة بدلاً من السرير أو الأرض. عند عودتك إلى المنزل، اغسل جميع ملابس رحلتك وجففها في مجفف ساخن.-ارتد بيجامة بأكمام طويلة وسراويل طويلة لحماية بشرتك من اللدغات.-افحص الأثاث المنجد المستعمل بعناية قبل إدخاله إلى المنزل.-تجنب المراتب والفراش المستعملة.-استخدم الأكياس البلاستيكية لحمل ملابسك وبياضاتك أثناء استخدام مرافق غسيل الملابس المشتركة.إذا كنت تعيش في مبنى متعدد الوحدات، فقم بتركيب حواجز أسفل أبوابك وسد الشقوق.وجود مرتبة إسفنجية يحميك من بق الفراش.على الرغم من أن بق الفراش لا يمكنه العيش في الإسفنج، إلا أنه بإمكانه الدخول إلى الشقوق مثل هيكل السرير. كما أن أكياس حماية المراتب غير ذات جدوى، حيث يمكن لبق الفراش أن يعيش خارجها.بق الفراش ينتقل فقط عن طريق القماش.يمكن لبق الفراش الزحف عبر المنافذ الكهربائية أو الممرات أو عبر المداخل. من المؤكد أنه لا يحتاجون إلى ملابس لانتقاله.بمجرد أن تتخلص منه، يختفي إلى الأبد.يمكن لبق الفراش أن يعيش لعدة أشهر في درجات حرارة منتظمة. ستحتاج إلى الاتصال بشركة متخصصة في إبادة الحشرات في أقرب وقت ممكن لمعالجة المشكلة.إذا كانت لديك أعراض أخرى غير الحكة، مثل خلايا النحل أو البثور، أو كنت تعتقد أنك قد تعاني من رد فعل تحسسي، فاتصل بالطبيب.