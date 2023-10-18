تحذير عاجل من الصحة بخصوص استخدام كريم "هاي كوين" خلال الرضاعة

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يستخدم دهان "هاي كوين" لعلاج حالات تصبغ البشرة والبقع الجلدية مثل آثار حب الشباب، والكلف، والنمش.

فهو يحتوي على المادة الفعالة هيدروكينون التي تعمل على إيقاف إنتاج صبغ الميلانين المسؤول عن تلون البشرة والجلد. اضافة اعلان





استخدام هاي كوين خلال فترة الرضاعة الطبيعية



صباحك صحة

لا ينبغي استخدام كريم هاي كوين(هيدروكينون) خلال فترة الرضاعة الطبيعية بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية .

مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية — الصحة_937 (@SaudiMOH937) October 18, 2023

احتياطات استخدام هاي كوين



لكن وزارة الصحة حذرت عبر حساب الصحة_937 في منصة "إكس" من أنه "لا ينبغي استخدام كريم هاي كوين (هيدروكينون) خلال فترة الرضاعة الطبيعية بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية".يستخدم هاي كوين بحذر تحت إشراف الطبيب في الحالات الآتية:-يمنع استخدام هذا الدواء للأطفال الأصغر عمرًا من 12 سنة إلا بعد استشارة الطبيب المختص.-لا يستخدم مباشرة بعد إزالة الشعر بالمستحضرات الكيميائية.-يجب تطبيق واق الشمس أثناء فترة العلاج بهذا الدواء، نظرًا لأنه يزيد من حساسية الجلد تجاه أشعة الشمس.يستخدم هذا الدواء بحذر وتحت إشراف طبي في الحالات التالية:-فترة الحمل والرضاعة الطبيعية.-المعاناة من الربو.-أمراض الكلى والكبد.-الأمراض الجلدية مثل الاكزيما والصدفية.-التخطيط للجراحة أو إجراءات في الأسنان.