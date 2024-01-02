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تناول الطعام في هذه الأوقات يحميك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

طعام
تأخير تناول طعام الإفطار عن الساعة 9 يضر بصحتك
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كشفت دراسة جديدة عن الأوقات التي يجب أن تتناول فيها وجبات الطعام لتجنب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

تغييرات على العادات الغذائيةاضافة اعلان

ووفقًا للنتائج، فإنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية أو السكتات الدماغية عن طريق إجراء تغييرات على عاداتهم، بما فيها وقت تناول وجباتهم.
ويحذر الباحثون من نمط الحياة الحديث الذي أدى إلى عادات غذائية سيئة معينة، مثل تناول العشاء في وقت لاحق، أو تخطي وجبة الإفطار، والتي يعتبرها الكثيرون أهم وجبة في اليوم.
وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام في الساعة 9 صباحًا هم أكثر عرضة بنسبة 6 في المئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يتناول الطعام قبل ساعة من ذلك.
وارتبط تناول الطعام بعد الساعة 9 مساءً بخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية بنسبة 28 في المئة، مثل السكتة الدماغية، مقارنة بتناول الطعام قبل الساعة 8 مساءً، خاصة عند النساء، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور ".

أنماط تناول الطعام وأمراض القلب والأوعية الدموية

واستند فريق البحث إلى بيانات من أكثر من مليون و3 آلاف شخص فرنسي بمتوسط عمر 42 عامًا لدراسة الارتباط بين أنماط تناول الطعام وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال الطبيب برنارد سرور: "تظهر النتائج أن تناول الوجبة الأولى في وقت لاحق من اليوم - كما هو الحال عند تخطي وجبة الإفطار - يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع زيادة بنسبة ستة في المئة في خطر التأخير في الساعة". 
وأضاف: "على سبيل المثال، الشخص الذي يأكل لأول مرة (وجبة الإفطار) في الساعة 9 صباحًا أكثر عرضة بنسبة 6 في المئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من الشخص الذي يأكل في الساعة 8 صباحًا".
وتابع: "عندما يتعلق الأمر بالوجبة الأخيرة في اليوم (وجبة العشاء)، فإن تناول الطعام في وقت متأخر - بعد الساعة 9 مساءً - يرتبط بزيادة بنسبة 28 في المئة في خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية مثل السكتة الدماغية مقارنة بتناول الطعام قبل الساعة 8 مساءً، خاصة عند النساء".

طول مدة الصيام أثناء الليل

وأظهرت النتائج، وجود علاقة بين طول مدة الصيام أثناء الليل - أي الوقت بين الوجبة الأخيرة في اليوم والوجبة الأولى في اليوم التالي - وانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية، مما يدعم فكرة تناول وجبتي الإفطار والعشاء في وقت مبكر من اليوم.

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