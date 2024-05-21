الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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أعلاها 44.. ارتفاع درجات الحرارة على مكة ومناطق المملكة

درجة الحرارة - الصيف - الطقس
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 في الأحساء، و43 درجة في الدهناء والصمان والتنهات، وأقلها 12 درجات في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 42 درجة في مكة والرياض والدمام والخرج ووادي الدواسر وحفر الباطن، و41 في المدينة بريدة وشرورة ومزدلفة ومنى والمدينة المنورة.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 12، والباحة 14، وأبها 18 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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