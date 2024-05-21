أعلاها 44.. ارتفاع درجات الحرارة على مكة ومناطق المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44
في الأحساء، و43 درجة في الدهناء والصمان والتنهات، وأقلها 12 درجات في السودة
بمنطقة عسير جنوب المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 42 درجة في مكة والرياض والدمام والخرج ووادي الدواسر وحفر الباطن، و41 في المدينة بريدة وشرورة ومزدلفة ومنى والمدينة المنورة.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 12، والباحة 14، وأبها 18 درجة مئوية.