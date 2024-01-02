عاجل.. معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن وطريقة الاعتراض

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حدد حساب المواطن، آلية التعرف على عدم الأهلية وطريقة الاعتراض عليها، وذلك في أعقاب الإعلان عن أهلية الدفعة 74 - لشهر يناير 2024.





أسباب عدم أهلية حساب المواطن



بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية) ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 1, 2024

تطوير وتعديل ضوابط برنامج حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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