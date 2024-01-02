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علامات تشير إلى إدمان طفلك الألعاب الإلكترونية

طفل وهاتف
الألعاب الإلكترونية لها تأثير سلبي على الأطفال
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لطالما حذر الباحثون من خطر إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية، لما لذلك من تأثيرات سلبية عليه.

علامات إدمان الطفل للألعاب الإلكترونيةاضافة اعلان

ويمكن مراقبة الطفل من جانب الأسرة لاكتشاف ما إذا كان الطفل قد أصبح مدمنًا على الألعاب الإلكترونية.
ووفقًا للدكتورة دلال العيسى، نائب أول في الطب النفسي، فإن مرحلة الإدمان الحقيقية لدى الطفل في الأجهزة تظهر في الجوانب التالية: 
-إذا بدأت دراسته تتأثر .
-تأثر علاقته الاجتماعية بمن حوله.
-الانقطاع عن أصدقائه.

الآثار الناجمة عن الألعاب الكهربائية

وحذرت العيسى في مقابلة مع برنامج "الراصد" على فضائية "الإخبارية" من الآثار الناجمة عن الألعاب الكهربائية، وهي: 
العزلة الاجتماعية.
الرهاب الاجتماعي.
وقالت إن الأمر قد يتطور إلى الوحدة التي تدفع الطفل إلى ممارسة الألعاب الإلكترونية، والأخيرة تؤدي إلى الوحدة، وكل منهما يعزز الآخر. وفق قولها.
وشددت العيسى على أهمية رقابة الأهل على استخدام الطفل للألعاب الإلكترونية.
وحول العلاقات التي قد يقيمها الطفل من خلال الألعاب الإلكترونية، تساءلت العيسى: "هل هو بدأ في الحديث عن أشياء خصوصية عن المنزل؟، هل يتكلم عن نفسه؟".

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