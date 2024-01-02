أكثر من تقلد مناصب وزارية.. قصة الوزير الذي أدى القسم خارج المملكة (فيديو)

أ أ

تقلد الدكتور غازي القصيبي، مناصب عدة، أبرزها وزير الصحة، ووزير الصناعة والكهرباء، وسفير المملكة في دولة البحرين، وأيرلندا، وبريطانيا، كما ترأس عمادة كلية التجارة بجامعة الملك سعود. اضافة اعلان





غازي القصيبي



ووفقًا للباحث في السيرة الذاتية، أحمد العسّاف، فإن القصيبي هو الوحيد الذي تولى خمس وزارات بالأصالة في تاريخ مجلس الوزراء.وأضاف في مقابلة مع برنامج "في الصورة" عبر فضائية "روتانا خليجية": الدكتور غازي القصيبي هو الوزير الوحيد لخمس وزارات بالأصالة وليس بالتكليف ولا بالنيابة".وهذه الوزارات هي:

- الصناعة والكهرباء.

- الصحة.

- المياه.

- المياه والكهرباء.

- العمل.

علاوة على ذلك، أشار إلى أنه الوزير الوحيد الذي أدى القسم خارج المملكة عندما عين وزيرًا للمياه أمام الملك فهد بن عبدالعزيز في ماربيا، كما أنه الوزير الوحيد الذي أدى القسم يوم الجمعة.



pic.twitter.com/XnTLqEDbNn أحمد العسّاف: غازي القصيبي هو الوحيد الذي تولى خمس وزارات بالأصالة في تاريخ مجلس الوزراء، وهو الوحيد الذي أدى القسم من خارج المملكة #سير_ذاتية_في_الصورة January 1, 2024

القصيبي وزيرًا ودبلوماسيًا



وفي 1973، انتقل القصيبي من العمل الأكاديمي ليرأس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.وفي عام 1975، عين وزيرًا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكان من أهم إنجازات تلك الفترة نشوء شركة سابك عملاق البتروكيماويات السعودي.ويعترف القصيبي الوزير أنه لم يكن بوسعه تحقيق ما حققه لولا الحظوة التي نالها لدى القيادة، وهذه الحظوة لم تكن بالطبع لتأتي من فراغ، وتوطدت أكثر مع الأمير فهد ولي العهد.وقرر الملك فهد تعيين غازي وزيرًا للصحة وهو ما تم بعد توليه مقاليد الحكم عام 1982.ويقول الوزير الجديد حينها في هذا الشأن: "كانت ثقة الملك المطلقة التي عبر عنها شخصيًا وفي أكثر من وسيلة ومناسبة هي سلاحي الأول والأخير في معارك وزارة الصحة".وبعد شهر واحد فقط، عين سفيرًا للمملكة في مملكة البحرين، وبقي في منصبه لثماني سنوات حتى صدر قرار تعيينه سفيرًا للمملكة في بريطانيا وظل هناك لمدة 11 عامًا.وبعد عودته إلى المملكة، عين وزيرًا للمياه، ثم المياه والكهرباء بعد أن دمجتا في وزارة واحدة لينتقل أخيرًا نحو وزارة العمل.