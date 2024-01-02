عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار الطماطم بـ جدة

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تتفاوت أسعار الطماطم ببعض المراكز التجارية الكبرى بجدة بنسبة كبيرة، وذلك رغم أنها تباع في حلقة خضار جدة بأسعار أقل مما هي عليه في تلك المتاجر. اضافة اعلان





8 ريالات سعر كيلو الطماطم في الأسواق



تخزين الطماطم في الثلاجات من الصيف



عروض حلقة الخضار وانخفاض أسعار الطماطم



أسباب ارتفاع سعر الطماطم في المتاجر



الإرشاد الزراعي يحذر من الرطوبة الجوية



أضرار كبيرة بمزارعي الطماطم في نجران



موجة برد قاسية تضرب مزارع الخضار في نجران



ارتفاع سعر كرتون الطماطم في نجران إلى 50 ريالًا



البيوت المحمية الناج الوحيد من ضرب البرد



يباع الكيلو جرام الواحد من الطماطم في تلك الأسواق بـ 7.95 ريال، في حين تطرح محلات وبسطات حلقة الخضار الثلاثة كيلوات بـ 10 ريالات، أو الكيلو بما يراوح 3- 4 ريالات فقط، حسب رصد "عكاظ".وأرجع تجار ومتعاملون نسبة التفاوت إلى حجم إنفاق المتاجر والأسواق الكبرى، إضافة إلى تحمّلها رواتب العمالة الموجودة لديها، والخدمات التي تقدمها للمستهلكين.وأشاروا إلى أن موسم محصول الطماطم صيفي، والطماطم المتواجدة الآن تم تخزينها في الثلاجات من الموسم الماضي، ما يرفع التكلفة عليها.إضافة إلى أنها قد تكون من إنتاج الصوب الزراعية أو مستوردة من الدول المجاورة، وقد تكون جودتها مختلفة عما هو مطروح في المتاجر الكبرى.وقال علي السروري (متعامل): حلقة الخضار تقدم عروضًا منخفضة الأسعار مقارنة بمثيلاتها التي تقدمها الأسواق والمتاجر الكبرى.وأضاف، تعرض المحلات والبسطات الكيلو جرام الواحد من الطماطم بنحو ما بين 3 -4 ريالات فقط، في حين تعرضها المتاجر الكبرى بـ8 ريالات.وأضاف أحمد النقلي (تاجر): محصول الطماطم الأساسي شتوي ويتم حصاده في فصل الصيف، لذا نجد أسعار الطماطم منخفضة صيفًا.ونظراً لسرعة تلفها وعدم تحملها درجات الحرارة العالية، يتم تخزينها في ثلاجات كبرى، الأمر الذي يزيد من تكلفتها، إضافة إلى تكلفة نقلها ما يزيد بند المصروفات على المتاجر.وبيّن صالح الزيني (تاجر) الطماطم التي يكون عليها عروض بأسعار أقل من مثيلاتها قد لا تكون بنفس جودة الطماطم التي تقدمها بعض المراكز والأسواق الكبرى.وكان الإرشاد الزراعي سبق وحذر من الحرارة المرتفعة المصحوبة بالرطوبة الجوية المنخفضة، كونها تمثل بيئة مناسبة لإصابة الطماطم بالأكاروسات داخل البيوت المحمية.وأوضح أنه يجب زيادة الري والتهوية تجنبًا للوقوع في هذا الخطأ.ومن ناحية أخرى، لحقت أضرار كبيرة بالمزارعين والمحاصيل في منطقة نجران ومحافظاتها وقراها، نتيجة ضربة البرد التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.وتعرض بسببها المزارعون إلى خسائر فادحة حيث تتلف المحاصيل وتتيبس أوراقها فتصبح شبه محروقة، وهذا ما شهدته معظم المزارع بالمنطقة والمحافظات والقرى.وتعاني الأسواق ومحلات الخضار نقصًا في معظم المحاصيل وخصوصًا الطماطم والكوسة والبامية، وهي الأكثر عرضة لضربات البرد، وبالتالي يقل المعروض وتتضاعف الأسعار، وفقًا لـ"الوطن".ووصل سعر كرتون الطماطم إلى 50 ريالاً بعد أن كانت تباع من 15 ريالاً إلى 20 ريالاً فقط، مما دفع البعض لجلبها من المناطق والمدن المجاورة خاصة منطقة نجران وبيعها بأسعار مضاعفة.وقال المزارع ناصر جلباب آل عباس، أحد المتضررين، إن ضربة البرد أضرت وبشكل كامل بالمحاصيل وخصوصا الطماطم والكوسة والبامية وتعرض المزارعون لخسائر فادحة.واصفًا ضربة البرد التي شهدتها منطقة نجران بأنها الأقوى على الإطلاق حيث شهدت معظم المزارع ضربات برد قارسة أتلفت المحاصيل والورقيات، ولم ينجُ منها إلا قلة قليلة من المزارعين أصحاب البيوت المحمية.وأكد آل عباس على أن أصحاب مزارع البيوت المحمية باعوا إنتاجهم لعدد محدود من التجار بأسعار تتراوح من 30 إلى 35 ريالًا، وصلت المحلات التجارية بسعر 50 ريالًا.