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رغم العقوبات الأمريكية.. مبيعات هواوي في 2023 تلامس 100 مليار دولار

هواوي
شركة هواوي
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قفزت مبيعات شركة هواوي الصينية في عام 2023 إلى نحو 98.7 مليار دولار، وارتفعت إيراداتها بمقدار 9%، لتتوج عامًا مثيرًا من تحدي شركة أبل والعقوبات الأمريكية عليها.اضافة اعلان

ارتفاع مبيعات هواوي في 2023

ويأتي ارتفاع مبيعات هواوي بهذه الوتيرة السريعة النمو للشركة منذ سنوات، بفضل انتعاش أعمال الهواتف الذكية والمبيعات القوية لمعدات الجيل الخامس.
وارتفعت الإيرادات ربع السنوية بمقدار 27% إلى نحو 34.3 مليار دولار، بناءً على حسابات وكالة بلومبيرج. ويعد هذا الارتفاع بمنزلة تسارع حاد مقارنةً بالارتفاع الطفيف في الربع الثالث.

الصمود في وجه العاصفة

وحققت هواوي نجاحًا كبيرًا في عام 2023 بعد إطلاق هاتف ذكي مزود بمعالج Kirin المتطور المصنوع في الصين بقياس قدره 7 نانومتر، الذي شهد اهتمامًا كبيرًا في جميع أنحاء البلاد بسبب القيود الأمريكية التي تهدف إلى عرقلة صناعة التكنولوجيا في البلاد.
وأثار هذا الكشف جدلًا في واشنطن بخصوص إذا كانت تلك القيود قد فشلت، وما الذي يجب فعله.
وبرزت هواوي بصفتها رمزًا لتصميم الصين على إحباط القيود التي يفرضها منافسها الجيوسياسي، مع أن هواوي نفسها حذرت من المخاطر التي قد تشكلها واشنطن والاقتصاد العالمي المتقلب في عام 2024
وقال كين هو، أحد المديرين التنفيذيين العديدين الذين يتناوبون في منصب رئيس مجلس الإدارة، في رسالة تقليدية للموظفين في نهاية العام: تمكنا بعد سنوات من العمل الشاق من الصمود في وجه العاصفة، وعدنا الآن إلى المسار الصحيح إلى حد كبير، وعلينا أن ندرك أن التغيرات في بيئة الأعمال تنتج عن الصراعات الجيوسياسية وعن الدورات الاقتصادية العالمية المتقلبة.


هواوي لاعب رئيس في مجال أشباه الموصلات

وتتمتع هواوي بدعم قوي محليًا منذ إدراجها في القائمة السوداء في عام 2019. ومنحت شركات الاتصالات المملوكة للدولة لشركة هواوي صفقات مربحة في مجال شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية، واشترت مؤسسات أخرى أعمالًا متعثرة من الشركة.
واستحوذ جهاز Mate 60 Pro على حصة سوقية من آيفون 15 منذ إطلاقه في شهر أغسطس. وتحولت هواوي إلى لاعب رئيس في مجال أشباه الموصلات، وهو القطاع الذي تركز إدارة بايدن على تقليصه.
وتؤسس هواوي شبكة من مصانع الرقاقات وتتلقى نحو 30 مليار دولار من التمويل من حكومة شنتشن، وذلك وفقًا لجمعية صناعة أشباه الموصلات.

تحديات هواوي في 2024

وقد تضطر هواوي في عام 2024 إلى التعامل مع الحملة الأمريكية المستمرة لاحتواء الصين، وكذلك الضغط لمواصلة تقدمها التكنولوجي، الذي قد يزداد صعوبة مع تعرض المكونات الحرجة النادرة لصناعة الرقاقات لمزيد من الضغط.
وتهدف هواوي إلى توسيع الاستثمار في التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، لضمان ريادتها التكنولوجية.
وكتب كين هو: نحن بحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة السانحة بشكل استباقي واستثمار مواردنا المحدودة في المجالات الإستراتيجية المهمة.

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