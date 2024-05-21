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الربيعة: المملكة قدمت 50 طائرة إغاثية و6 سفن لغزة و60 ألف صندوق مؤونة في السودان

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د. عبد الله الربيعة
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كشف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أن المملكة قدمت أكثر من 50 طائرة إغاثية و6 سفن لقطاع غزة.اضافة اعلان

60 ألف صندوق مؤونة تم توزيعها في السودان

 وأضاف أن المملكة قدمت أكثر من 60 ألف صندوق مؤونة تم توزيعها في السودان، و21 طائرة للاجئين في أوكرانيا.

وبين في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن المملكة استثمرت أكثر من 130 مليار دولار في الطيران، ولدينا أكثر من  2900 مشروع في مراكز الرعاية.


 50 طائرة إغاثية و6 سفن لغزة

وأكد المركز أنه قدم مساعدات إغاثية لقطاع غزة من خلال 50 طائرة و4 سفن منذ بدء الأزمة الأخيرة.
وتابع المشرف العام على المركز، أن المملكة حرصت بشكل كبير منذ اندلاع تلك الحرب على الشعب الفلسطيني على أن تستجيب للمساعدة منذ البدايات، وقدمت حكومتها مساعدات كبيرة جدًا فضلاً عن تواجد المركز في العريش ورفح.
وواصل الربيعة، أن المملكة حرصت على السودان وشعبه الشقيق على المستويين السياسي والإنساني، وقد قدمت منذ بدء الأزمة في السودان مساعدات بأكثر من 120 مليون دولار.

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