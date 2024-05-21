الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعليم مكة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اعتمد مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن سعد الغنام، نتيجة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للعام الدراسي الحالي 1445هـ .اضافة اعلان
وأوضحت إدارة التعليم أن عدد المتقدمين لحركة النقل الداخلي من المعلمين والمعلمات بلغ 6531 متقدماً ومتقدمة، فيما بلغ عدد من شملهم النقل 3358 معلماً ومعلمة بنسبة بلغت 51.42%.
 يُذكر أن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساب المعلم من خلال نظام نور، كما يمكن الاعتراض إلكترونياً عبر نظام نور لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.

اقرأ أيضا

عاجل.. أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح على الرياض و6 مناطق

عاجل.. تفاصيل جديدة يرويها المواطن منقذ طفلة تحركت بها السيارة في جدة

عاجل.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

"مطارات القابضة" وشركاتها التابعة تطلق برنامج المحتوى المحلي "جسور" في مطارات المملكة

عاجل.. عمل بطولي لمواطن في تبوك أنقذ طفلة في اللحظة الأخيرة من موت محقق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالحدود الشمالية 12:37 م الإثنين، 20 مايو 2024

"تعليم الحدود الشمالية" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وزارة التعليم - صورة رسمية 3:03 م الأحد، 19 مايو 2024

"تعليم المدينة المنورة" يعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وزارة التعليم السعودية 11:58 ص الأحد، 19 مايو 2024

"تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وزارة التعليم ونظام نور 3:57 م الإثنين، 13 مايو 2024

إعلان نتائج طلبات العدول عن النقل الخارجي في نظام نور لمن رفع طلب عدول