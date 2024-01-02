الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تورم العين المفاجئ عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

تورم العين عند الأطفال
تورم العين عند الأطفال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قد يقوم بعض الأطفال من نومهم أو يعودون من دراستهم بعين متورمة بشكل مفاجئ، مما يثير القلق والتوتر اعتقادًا أن الطفل يعاني من مشكلة صحية خطيرة تتطلب استشارة الطبيب المختص.اضافة اعلان
ونتناول في التقرير التالي كل ما يتعلق بتورم العيون المفاجئ عند الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع "Babycenter".

أسباب تورم العين المفاجئ عند الأطفال

تشمل الأسباب الشائعة لتورم العين المفاجئ عند الأطفال ما يلي:

1- الحساسية

يمكن أن تسبب الحساسية تجاه المواد المثيرة للحساسية، مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو الحيوانات الأليفة، تورمًا في العين بشكل مفاجئ بمجرد التعرض لها.

2- التهاب الملتحمة

هو التهاب في الغشاء الذي يغطي العين والجزء الداخلي من الجفن، ويمكن أن يكون التهاب الملتحمة فيروسيًا أو بكتيريًا أو طفيليًا وبالتالي يختفي تورم العين فور علاج المشكلة الرئيسية.

3- عدوى الجيوب الأنفية

يمكن أن تؤدي الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية إلى تجمع السوائل في العين، مما يسبب تورمًا ملحوظًا بشكل مفاجئ.

4- إصابات العين

عادًة ما يعاني بعض الأطفال من التعرض لإصابات العين بما في ذلك الضرب أو الخدش، وبالتالي يتسبب ذلك في تورم العين فورًا ولكنه يختفي بمجرد حل المشكلة.

5- أمراض المناعة الذاتية

قد تتسبب الإصابة بأمراض المناعة الذاتية في تورم العين بشكل مفاجئ بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة، وعادًة ما يحتاج إلى متابعة دورية مع الطبيب المختص للسيطرة على المشكلة وعلاجها بشكل سريع


أعراض تورم العين المفاجئ عند الأطفال

هناك بعض الأعراض التي يعاني منها الطفل عند تورم العين بشكل مفاجئ من بينها:
هناك بعض الأعراض التي يعاني منها الطفل عند تورم العين بشكل مفاجيء من بينها:
- تورم الجفن.
- احمرار العين.
- حكة العين.
- إفرازات العين.
- ألم في العين.
- صعوبة في فتح العين.

علاج تورم العين المفاجئ عند الأطفال

يعتمد علاج تورم العين المفاجئ عند الأطفال على السبب الرئيس، حيث يتضح في:
- الأدوية المضادة للحساسية.
- قطرات العين المضادة للالتهابات.
- المضادات الحيوية.
- أدوية لعلاج العدوى.
- أدوية لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

نصائح للعناية بالطفل المصاب بتورم العين

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لتخفيف الأعراض التي يعاني منها الطفل عند تورم العين من بينها:
- استخدم كمادات باردة على العين المصابة لمدة 10-15 دقيقة كل ساعة.
- منع الطفل من فرك عينه المصابة.
- الحفاظ على نظافة عين الطفل.
- إعطاء الطفل كمية كبيرة من السوائل.

اقرأ أيضا

علامة في شحمة الأذن تشير إلى انسداد الشرايين

أهم 5 فيتامينات يحتاجها جسمك في فصل الشتاء

أمراض خطيرة تصيب النساء دون ظهور أعراض.. كيف تكتشفينها؟

4 أسباب تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس

هل النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية؟ مجلس الصحة الخليجي يوضح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

دراسات عن السمنة
8:56 ص الإثنين، 01 يناير 2024

تغريم الموظفين الذين يعانون من السمنة في هذا البلد

وزارة الصحة
7:07 ص الإثنين، 01 يناير 2024

52.4 %من الموظفين يعالجون بواسطة التأمين الصحي

الضغط الجوي وصحة الإنسان
5:20 ص الإثنين، 01 يناير 2024

كيف يؤثّر الضغط الجوي المنخفض على الحالة الصحية للإنسان؟

الخروف
4:12 ص الإثنين، 01 يناير 2024

لحم الضأن يدعم المناعة والجهاز العصبي.. 9 فوائد صحية تعرف عليها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
4:36 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. لا أمتلك سكنًا وأعيش مع أخي ما موقفي من الضمان الاجتماعي؟

تورم العين عند الأطفال
4:08 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

تورم العين المفاجئ عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

هواوي
3:45 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

رغم العقوبات الأمريكية.. مبيعات هواوي في 2023 تلامس 100 مليار دولار

WhatsApp Image 2024-01-02 at 1.33.12 AM
3:00 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. كميات بالأطنان.. مداهمة مفاجئة لمصنع في جنوب جدة به مادة ممنوعة

الجوازات
2:00 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. هل يعد سجل الأسرة وثيقة سفر؟.. توضيح مهم من الجوازات

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:41 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

مواقيت الصلاة الثلاثاء 20 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر