تورم العين المفاجئ عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

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قد يقوم بعض الأطفال من نومهم أو يعودون من دراستهم بعين متورمة بشكل مفاجئ، مما يثير القلق والتوتر اعتقادًا أن الطفل يعاني من مشكلة صحية خطيرة تتطلب استشارة الطبيب المختص. اضافة اعلان

ونتناول في التقرير التالي كل ما يتعلق بتورم العيون المفاجئ عند الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع "Babycenter".





أسباب تورم العين المفاجئ عند الأطفال



1- الحساسية



2- التهاب الملتحمة



3- عدوى الجيوب الأنفية



4- إصابات العين



5- أمراض المناعة الذاتية



أعراض تورم العين المفاجئ عند الأطفال



علاج تورم العين المفاجئ عند الأطفال



نصائح للعناية بالطفل المصاب بتورم العين



تشمل الأسباب الشائعة لتورم العين المفاجئ عند الأطفال ما يلي:يمكن أن تسبب الحساسية تجاه المواد المثيرة للحساسية، مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو الحيوانات الأليفة، تورمًا في العين بشكل مفاجئ بمجرد التعرض لها.هو التهاب في الغشاء الذي يغطي العين والجزء الداخلي من الجفن، ويمكن أن يكون التهاب الملتحمة فيروسيًا أو بكتيريًا أو طفيليًا وبالتالي يختفي تورم العين فور علاج المشكلة الرئيسية.يمكن أن تؤدي الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية إلى تجمع السوائل في العين، مما يسبب تورمًا ملحوظًا بشكل مفاجئ.عادًة ما يعاني بعض الأطفال من التعرض لإصابات العين بما في ذلك الضرب أو الخدش، وبالتالي يتسبب ذلك في تورم العين فورًا ولكنه يختفي بمجرد حل المشكلة.قد تتسبب الإصابة بأمراض المناعة الذاتية في تورم العين بشكل مفاجئ بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة، وعادًة ما يحتاج إلى متابعة دورية مع الطبيب المختص للسيطرة على المشكلة وعلاجها بشكل سريعهناك بعض الأعراض التي يعاني منها الطفل عند تورم العين بشكل مفاجئ من بينها:هناك بعض الأعراض التي يعاني منها الطفل عند تورم العين بشكل مفاجيء من بينها:- تورم الجفن.- احمرار العين.- حكة العين.- إفرازات العين.- ألم في العين.- صعوبة في فتح العين.يعتمد علاج تورم العين المفاجئ عند الأطفال على السبب الرئيس، حيث يتضح في:- الأدوية المضادة للحساسية.- قطرات العين المضادة للالتهابات.- المضادات الحيوية.- أدوية لعلاج العدوى.- أدوية لعلاج أمراض المناعة الذاتية.هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لتخفيف الأعراض التي يعاني منها الطفل عند تورم العين من بينها:- استخدم كمادات باردة على العين المصابة لمدة 10-15 دقيقة كل ساعة.- منع الطفل من فرك عينه المصابة.- الحفاظ على نظافة عين الطفل.- إعطاء الطفل كمية كبيرة من السوائل.