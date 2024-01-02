تورم العين المفاجئ عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

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قد يقوم بعض الأطفال من نومهم أو يعودون من دراستهم بعين
متورمة بشكل مفاجئ، مما يثير القلق والتوتر اعتقادًا أن الطفل يعاني من مشكلة صحية
خطيرة تتطلب استشارة الطبيب المختص.
ونتناول في التقرير التالي كل ما يتعلق بتورم العيون المفاجئ عند الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع "Babycenter".
أسباب تورم العين المفاجئ عند الأطفالتشمل الأسباب الشائعة لتورم العين المفاجئ عند الأطفال
ما يلي:
1- الحساسيةيمكن أن تسبب الحساسية تجاه المواد المثيرة للحساسية،
مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو الحيوانات الأليفة، تورمًا في العين بشكل مفاجئ بمجرد التعرض لها.
2- التهاب الملتحمةهو التهاب في الغشاء الذي يغطي العين والجزء الداخلي
من الجفن، ويمكن أن يكون التهاب الملتحمة فيروسيًا أو بكتيريًا أو طفيليًا
وبالتالي يختفي تورم العين فور علاج المشكلة الرئيسية.
3- عدوى الجيوب
الأنفيةيمكن أن تؤدي الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية إلى تجمع
السوائل في العين، مما يسبب تورمًا ملحوظًا بشكل مفاجئ.
4- إصابات العينعادًة ما يعاني بعض الأطفال من التعرض لإصابات العين
بما في ذلك الضرب أو الخدش، وبالتالي يتسبب ذلك في تورم العين فورًا ولكنه يختفي
بمجرد حل المشكلة.
5- أمراض المناعة
الذاتيةقد تتسبب الإصابة بأمراض المناعة الذاتية في تورم
العين بشكل مفاجئ بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة، وعادًة ما
يحتاج إلى متابعة دورية مع الطبيب المختص للسيطرة على المشكلة وعلاجها بشكل سريع
أعراض تورم العين المفاجئ عند الأطفالهناك بعض الأعراض التي يعاني منها الطفل عند تورم
العين بشكل مفاجئ من بينها:
هناك بعض الأعراض التي يعاني منها الطفل عند تورم العين بشكل مفاجيء من بينها:
- تورم الجفن.
- احمرار العين.
- حكة العين.
- إفرازات العين.
- ألم في العين.
- صعوبة في فتح العين.
علاج تورم العين المفاجئ عند الأطفاليعتمد علاج تورم العين المفاجئ عند الأطفال على السبب
الرئيس، حيث يتضح في:
- الأدوية المضادة للحساسية.
- قطرات العين المضادة للالتهابات.
- المضادات الحيوية.
- أدوية لعلاج العدوى.
- أدوية لعلاج أمراض المناعة الذاتية.
نصائح للعناية بالطفل المصاب بتورم العينهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لتخفيف الأعراض
التي يعاني منها الطفل عند تورم العين من بينها:
- استخدم كمادات باردة على العين المصابة لمدة 10-15 دقيقة كل ساعة.
- منع الطفل من فرك عينه المصابة.
- الحفاظ على نظافة عين الطفل.
- إعطاء الطفل كمية كبيرة من السوائل.