أخبار السعودية.. تطبيق نظام "حضوري" بالتعليم والتسجيل بمقاعد الزمالة للأطباء

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني على موظفي إدارات التعليم اليوم





اعتبارًا من اليوم الأحد، تبدأ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني لإثبات حضور وانصراف الموظفين والموظفات في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم التابعة لها.



"الأرصاد" يُحذر من استمرار الطقس البارد مع أمطار متفرقة بهذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من استمرار الطقس البارد مع أمطار متفرقة على مناطق مختلفة من المملكة.



لماذا الساحل الغربي هو الأدفأ بالمملكة خلال الشتاء؟ خبير يكشف مفاجأة

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سبب دفئ الساحال الغربي للمملكة خللا فصل الشتاء.



ارتكبوا هذا الأمر.. "الداخلية" تضبط 20 مخالفًا في عدد من المناطق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.



الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تجمع 858 مليون ريال حتى الآن

سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، نحو 558 مليون ريال، بعد شهر ونصف من إطلاقها.



التعليم: بدء التسجيل على 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا

أعلنت وزوارة التعليم بدء التسجيل على 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا.



شاهد.. التوأم السيامي الإريتري "أسماء وسمية" في مطار الرياض

أفاد مراسل فضائية "الإخبارية" ببدء عمليات إنزال التوأم السيامي الإريتري "أسماء وسمية" في مطار الرياض.



بالفيديو.. صلاة الغائب في الحرمين على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب صلاة الظهر ، اليوم، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله-.



بالخطوات.. كيف تستعلم عن عدم أهلية الضمان الاجتماعي؟

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات الاستعلام عن سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي.



مكافأة شهرية.. "الأوقاف" تعلن عن برنامج تمهير للتدريب في هذه التخصصات

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن فتح باب التوظيف للجنسين حملة البكالوريوس في التخصصات الهندسية من خلال برنامج التدريب على رأس العمل، مع مكافأة شهرية على النحو التالي:







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