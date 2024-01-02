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التعليم تضع 4 شروط للمّ شمل المعلمين والمعلمات

وزارة التعليم1
وزارة التعليم
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أكدت وزارة التعليم، على ضرورة توفر 4 شروط لتقديم طلب لمّ الشمل في النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للمعلمين والمعلمات. اضافة اعلان

شروط لم شمل المعلمين والمعلمات

وتتمثل الشروط في تسجيل أحد طالبي لمّ الشمل ليكون مسؤولاً عن الطلب، ويصبح النقل وفق رغباته، وموافقة الطرفين على الطلب.

تأكيد لم الشمل من الرئيس المباشر لكل منهما

وتقع عليهما مسؤولية استكمال تأكيده من الرئيس المباشر لكل منهما، وفي حال عدم استكمال الإجراءات يتم التعامل مع كل طلب كطلب نقل مستقل.
ويشترط وجود احتياج لتخصصاتهم وفق رغبات مسؤول لمّ الشمل، ورابع الشروط استحقاقهما النقل وفق المفاضلة.

طريقة رفع طلب لم الشمل

1ـ يتم رفع طلب لم الشمل من خلال موقع نور الإلكتروني وعن طريق حساب المستفيد.
2ـ الانتقال إلى النظام وتسجيل رغبات النقل الخارجي.
3ـ لكل من يرغب في لم الشمل وسواء الزوج أو الزوجة أو الأخ والأخت أو الأب والأم.
4ـ يتم الدخول على رابط لم الشمل.
5ـ إضافة السجل المدني للمعلم المطلوب لم الشمل معه وصلة القرابة.
6ـ تحديد مسؤولية لم الشمل حيث سيتم مفاضلة الطرف الآخر على رغبات مسؤول لم الشمل.
7ـ موافقة الطرف الآخر على الدخول في لم الشمل ثم يتم اعتماد لم الشمل في النظام.

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