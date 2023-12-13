10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آلية جديدة لدفع الإيجارات وكيف تستفيد الطالبة الجامعية من حساب المواطن؟

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



تفاصيل وضوابط إلغاء عقد الإيجار.. والآلية الجديدة لدفع الإيجارات

أكدت منصة إيجار أهمية موافقة جميع الأطراف في حالة الرغبة في إلغاء عقود الإيجارات.



تحذير.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة والشمالية وهذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر على منطقة الحدود الشمالية، بسبب الأمطار الغزيرة.



طريقة ورابط معرفة نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية (لجنة القبول والتسجيل) بوزارة الحرس الوطني عن نتائج المتقدمين (الضبّاط الجامعيين) للعام الدراسي 1445هـ من حملة الشهادة الجامعية والمرشحين (للمرحلة التالية) من الإجراءات.



أولها فريضة إسلامية.. 4 طرق تجنبك خطر الإصابة بالسرطان



على الرغم من التقدم الطبي الهائل، إلا أن السرطان لازال يمثل أحد أكبر أسباب الوفاة في جميع أنحاء العالم.



بالتفاصيل.. مسودة نظام إجراءات التراخيص البلدية

تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مسودة لائحة جديدة لإجراءات التراخيص، تتضمن أهم الشروط التي يجب توفرها في مقدم الطلب، ومدة صلاحية تراخيص إنشاء المباني، وأسباب إلغاء طلب خدمات الترخيص الإنشائي آلياً.



حساب المواطن: بهذه الطريقة تستفيد الطالبة الجامعية من الدعم



تساءل بعض المستفيدين عن كيفية استفادة ابنته الجامعية من حساب المواطن، حيث إنها كلما سجّلت بياناتها يُطلب منها عقد إيجار.



قوات الاحتلال تنكل بالمرضى والطواقم الطبية بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان بغزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نكلت بالأطباء، والكوادر الطبية بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



كيف تتجنب الحوادث المميتة لسخان المياه في منزلك؟ (قصة حقيقية)

تكثر حوادث سخانات المياه الكهربائية غير المتوقعة في فصل الشتاء، وربما تفضي بعض هذه الحوادث إلى الموت، كما حدث لإحدى العائلات عند انتقالها لمنزلها الجديد.



تصيب بالقاتل الصامت.. تعرف على مخاطر المكالمات الهاتفية الطويلة

يقضي الكثير من الناس أوقاتًا طويلة في التحدث عبر الهاتف المحمول، مما يصيبهم بمضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الموت في بعض الأحيان، وفقًا لدراسة بريطانية حديثة.



ماذا يحدث في جسمك عند تناول الأفوكادو يومياً؟

يوضح خبراء الصحة، أن فاكهة الافوكادو تعد من أكثر أنواع الفاكهة فائدة لجسم الإنسان، لذا ينصح الخبراء بتناولها بشكل يومي للحصول على أكبر قدر من الفائدة.





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