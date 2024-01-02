عاجل.. العقيل يوضح أكثر الأشهر برودة وزيادة في فرص هطول الأمطار 2024 (فيديو)

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أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أكثر الأشهر برودة وزيادة في فرص هطول الأمطار خلال عام 2024.

وقال العقيل في حديثه لقناة الإخبارية: "يناير من أكثر الأشهر وأميزها في برودة الأجواء وفي زيادة فرص هطول الأمطار". اضافة اعلان





يناير أبرد الأشهر على مدار العام



استمرار هطول الأمطار لنهاية الأسبوع



pic.twitter.com/7uZ1imDx6V #الإخبارية فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: نتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى صباح الغد، ومعاودة فرص هطول الأمطار نهاية هذا الأسبوع وبداية المقبل #نشرة_النهار January 1, 2024

أمطار على 7 مناطق



ضباب على 11 منطقة



وتابع أن يناير هو أبرد الأشهر على مدار العام، وسجلت فيه المملكة أقل درجات حرارة في حائل، حيث وصلت إلى 10 درجات تحت الصفر في 16 يناير 2008.وسجلت منطقة القصيم في يناير من 1985 حتى 2022، أعلى كمية لهطول الأمطار شهريًا حيث بلغت 123.7 ملم، كما سجلت أكثر كمية هطول أمطار يومي حيث بلغت 86 ملم في 2005.وأكد أن المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون شتاء هذا العام 2024 أدفأ في جميع أجواء المملكة.كما توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى صباح اليوم الثلاثاء، ومعاودة فرص هطول الأمطار نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.وتابع، خلال استضافته في قناة الإخبارية، أن الضباب الذي تكون الصباح الباكر أمس الاثنين، أدى إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية وبقي حتى بعد شروق الشمس ويعود في ساعات المساء وصباح الغد في مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية.وأكد العقيل أن الأجواء ستستقر على مناطق شمال المملكة ثم تعاود البرودة عليها بعد ذلك، متوقعًا أن تبقى فرص هطول الأمطار على بعض أجزاء الساحل الشرقي من المملكة.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.