الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. العقيل يوضح أكثر الأشهر برودة وزيادة في فرص هطول الأمطار 2024 (فيديو)

عقيل العقيل
محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أكثر الأشهر برودة وزيادة في فرص هطول الأمطار خلال عام 2024.
وقال العقيل في حديثه لقناة الإخبارية: "يناير من أكثر الأشهر وأميزها في برودة الأجواء وفي زيادة فرص هطول الأمطار".اضافة اعلان

يناير أبرد الأشهر على مدار العام

وتابع أن يناير هو أبرد الأشهر على مدار العام، وسجلت فيه المملكة أقل درجات حرارة في حائل، حيث وصلت إلى 10 درجات تحت الصفر في 16 يناير 2008.
وسجلت منطقة القصيم في يناير من 1985 حتى 2022، أعلى كمية لهطول الأمطار شهريًا حيث بلغت 123.7 ملم، كما سجلت أكثر كمية هطول أمطار يومي حيث بلغت 86 ملم في 2005.
وأكد أن المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون شتاء هذا العام 2024 أدفأ في جميع أجواء المملكة.

استمرار هطول الأمطار لنهاية الأسبوع

كما توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى صباح اليوم الثلاثاء، ومعاودة فرص هطول الأمطار نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.
وتابع، خلال استضافته في قناة الإخبارية، أن الضباب الذي تكون الصباح الباكر أمس الاثنين، أدى إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية وبقي حتى بعد شروق الشمس ويعود في ساعات المساء وصباح الغد في مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية.
وأكد العقيل أن الأجواء ستستقر على مناطق شمال المملكة ثم تعاود البرودة عليها بعد ذلك، متوقعًا أن تبقى فرص هطول الأمطار على بعض أجزاء الساحل الشرقي من المملكة.

أمطار على 7 مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.

ضباب على 11 منطقة

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

اقرأ أيضا

عاجل.. إنذارات من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: أمطار وصواعق رعدية تستمر لساعات

فضيحة تضرب جيش الاحتلال.. لص يتسلل بصفة جندي ويلتقط صورا مع نتنياهو

عاجل.. هل يمكن تفعيل حساب أبشر برقم جوال خليجي؟

برواتب ٧ آلاف ريال..بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية

في يناير خلال ٣٧ سنة .. طريف تسجل أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 5:21 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

إنذار برتقالي.. تحذير عاجل من أمطار على منطقة تبوك

أمطار مكة 7:11 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والمدينة وهذه المناطق

أمطار المملكة 5:28 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

من اليوم وحتى الجمعة.. تحذير عاجل من أمطار على مكة والمدينة ومعظم المناطق (فيديو)

أمطار المملكة 7:27 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة على مكة والباحة وضبابًا بالشرقية

اقرأ أيضا

حساب المواطن
10:26 م الإثنين، 01 يناير 2024

صدور نتائج الأهلية للدورة 74 من حساب المواطن.. إليكم رابط التحقق

ا
10:15 م الإثنين، 01 يناير 2024

انطلاق التصفيات الأولية "لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم" بتبوك

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
10:13 م الإثنين، 01 يناير 2024

القبض على مخالفَين لترويجهما 10 كجم حشيش و16 ألف قرص مخدر في جدة

أهم 10
10:00 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. توجيه ملكي بتمديد حساب المواطن و4 أيام متقلبة للأحوال الجوية على هذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
6:23 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. "الموارد البشرية": إثبات الاستقلالية شرط لاستمرار صرف الضمان المطور

عقيل العقيل
5:44 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. العقيل يوضح أكثر الأشهر برودة وزيادة في فرص هطول الأمطار 2024 (فيديو)

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
4:36 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. لا أمتلك سكنًا وأعيش مع أخي ما موقفي من الضمان الاجتماعي؟

تورم العين عند الأطفال
4:08 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

تورم العين المفاجئ عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

هواوي
3:45 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

رغم العقوبات الأمريكية.. مبيعات هواوي في 2023 تلامس 100 مليار دولار

WhatsApp Image 2024-01-02 at 1.33.12 AM
3:00 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. كميات بالأطنان.. مداهمة مفاجئة لمصنع في جنوب جدة به مادة ممنوعة