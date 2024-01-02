عاجل.. العقيل يوضح أكثر الأشهر برودة وزيادة في فرص هطول الأمطار 2024 (فيديو)

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أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل
العقيل، أكثر الأشهر برودة وزيادة في فرص هطول الأمطار خلال عام 2024.
وقال العقيل في حديثه لقناة الإخبارية: "يناير من أكثر الأشهر وأميزها في برودة الأجواء وفي زيادة فرص هطول الأمطار".
يناير أبرد الأشهر على مدار العاموتابع أن يناير هو أبرد الأشهر على مدار العام، وسجلت
فيه المملكة أقل درجات حرارة في حائل، حيث وصلت إلى 10 درجات تحت الصفر في 16
يناير 2008.
وسجلت منطقة القصيم في يناير من 1985 حتى 2022، أعلى كمية لهطول الأمطار شهريًا حيث بلغت 123.7 ملم، كما سجلت أكثر كمية هطول أمطار يومي حيث بلغت 86 ملم في 2005.
وأكد أن المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون شتاء هذا العام 2024 أدفأ في جميع أجواء المملكة.
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: "يناير" من أكثر الأشهر برودة في الأجواء وزيادة في فرص هطول الأمطار #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/ghUUS6Kpvk— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2024
استمرار هطول الأمطار لنهاية الأسبوعكما توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد،
استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى صباح اليوم الثلاثاء، ومعاودة فرص هطول الأمطار
نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.
وتابع، خلال استضافته في قناة الإخبارية، أن الضباب الذي تكون الصباح الباكر أمس الاثنين، أدى إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية وبقي حتى بعد شروق الشمس ويعود في ساعات المساء وصباح الغد في مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية.
وأكد العقيل أن الأجواء ستستقر على مناطق شمال المملكة ثم تعاود البرودة عليها بعد ذلك، متوقعًا أن تبقى فرص هطول الأمطار على بعض أجزاء الساحل الشرقي من المملكة.
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: نتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى صباح الغد، ومعاودة فرص هطول الأمطار نهاية هذا الأسبوع وبداية المقبل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/7uZ1imDx6V— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2024
أمطار على 7 مناطقوكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن
حالة الطقس أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.