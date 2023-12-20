الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أكثر من 740 وظيفة بمختلف مناطق المملكة ومهلة لمحطات الوقود

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يشهدان توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في الصناعات العسكرية
استقبل معالي وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو، بمقر المتحف الوطني العسكري الفرنسي (ليزانفاليد) في العاصمة الفرنسية باريس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية فرنسا.

ارتفاع أسعار النفط مع ترقب تطورات الملاحة في البحر الأحمر
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء بعد أن صعدت أكثر من 1% في الجلسة السابقة، بفعل المخاوف من اضطراب التجارة العالمية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.

الإعلان عن أكثر من 740 وظيفة بمختلف مناطق المملكة
بالتزامن مع بحث آلاف الخريجين عن فرص عمل مناسبة، تم الإعلان عن مئات الوظائف في جهات مختلفة من المملكة.

تمكين أصحاب التأشيرات من المقيمين معرفة صلاحية دخول المملكة
أتاحت منصة مقيم لملاك التأشيرات، معرفة صلاحية دخول المملكة، بعد أن كانت الخدمة تقتصر سابقًا على معرفة حالة التأشيرة "سارية، أو مستخدمة، أو منتهية، أو ملغية".

استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة وضباب بالشرقية والشمالية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، ان الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

حساب المواطن يوضح كيف تستفيد زوجة المواطن غير السعودية في حالة سجنه؟
كشف حساب المواطن عن الخطوات التي يجب اتباعها من زوجة المواطن غير السعودية في حالة سجن زوجها، حتى تستفيد من الدعم المقدم في البرنامج.

12 شهرا مهلة لمحطات الوقود لتصحيح الأوضاع
كشفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود عن تفاصيل صدور الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة والتي تستهدف في المقام الأول تنظيم القطاع، حيث تم منح تلك المحطات 12 شهرا لتنظيم أوضاععها.

كيف تتجنب حوادث السخانات بالمنزل؟.. مسؤول يكشف عن دليل الأمان (فيديو)
كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وائل الذياب، عن الطرق والمعايير الصحيحة لتركيب السخان في المنزل لتجنب الحوادث.

"فيه شفاء للناس".. فوائد صحية للعسل على الريق قبل ذهاب الطفل للمدرسة
يعتبر العسل غذاء صحيًا ممتازًا للصغار والكبار، حيث إنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن والسكريات التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي وتحسين أداء الجهاز الهضمي.

العمار: البحث عن الأمراض عبر الإنترنت يصيبك بأمراض نفسية (فيديو)
حذر الدكتور أحمد العمار، الطبيب المتخصص بالصحة العامة، من البحث عن أعراض الأمراض عبر الإنترنت، قائلاً إنه قد يصيب بأمراض نفسية. 

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