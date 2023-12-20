العمار: البحث عن الأمراض عبر الإنترنت يصيبك بأمراض نفسية (فيديو)

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حذر الدكتور أحمد العمار، الطبيب المتخصص بالصحة العامة، من البحث عن أعراض الأمراض عبر الإنترنت، قائلاً إنه قد يصيب بأمراض نفسية. اضافة اعلان

وقال العمار في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن البحث عن أعراض الأمراض عبر الإنترنت "قد يدخلك في دوامة لست في حاجة للدخول إليها، من خلال المعاناة من قلق غير مبرر، بسبب معلومة قرأتها لاتنطبق عليك، بسبب عدم الذهاب إلى الطبيب".

وأشار إلى أن هذه الحالة تسمى طبيًا، "السيبركوندريا"، وهو يحدث نتيجة الإفراط فى البحث عن أى أعراض عن الأمراض عبر الإنترن.

وحذر العماري خصوصًا من البحث على منصات التواصل، واصفًا الأمر بأنه "مصيبة"، لأنه "قد يجعلك تدخل في دوامة أنت في غنى عنها، من خلال المعاناة من التوهم المرضي".



ما هو السيبر كوندريا؟



ما أعراض السيبركوندريا؟



وفقًا لما ذكره إميلي دورتي تورستريك، من معهد نيويورك للطب النفسي وزملاؤه في عام 2016، فإن مصطلح "السيبر كوندريا"، يشير إلى "البحث في الإنترنت بشكل مفرط للحصول على معلومات عن صحتك لدرجة تصل إلى المبالغة".وحذرت دراسة سابقة من أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يبحثون عن صحتهم على الإنترنت، زادت مستويات قلقهم من المرض أو يزيد من فرص إصابتك بتوهم المرض.ووفقًا للدراسة التي أجرتها دورتي تورستريك من معهد نيويورك للطب النفسي، أظهر المشاركون مجموعة متنوعة من السلوكيات غير القادرة على التكيف المرتبطة بقلقهم الشديد من المرض، بما في ذلك عدم الذهاب إلى طبيب متخصص خوفًا من معرفة أي معلومة جديدة قد تجعلهم يخافون.العلامة الرئيسة هي أن الشخص المصاب يشعر بالقلق الشديد بشأن الإصابة بمرض يهدد حياته، بغض النظر عن ظهور بعض الأعراض الخفيفة.ويعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض العصري من العلامات والأعراض التالية:- رغبة لا تقاوم في البحث المستمر عن المعلومة.- قضاء الكثير من الوقت في البحث عبر الإنترنت عن حقائق حول الأعراض الخفيفة التي تعاني منها.- الذعر والقلق المفرط بسبب سلوك البحث.- هل ترغب في سماع تأكيد لتشخيصك استنادًا إلى ما تم العثور عليه عبر الإنترنت.- تطوير عدم الثقة في المهنيين الطبيين، حيث إن حقائقهم لا تتطابق مع تفسيرك.- الخوف من الإصابة بمرض واحد أو أكثر يهدد الحياة على الأقل.- أثناء البحث عن الأمراض المرتبطة، تواجه ارتفاعًا في معدل ضربات القلب أو التعرق أو خفقان القلب أو غيرها من الأعراض المرتبطة بالقلق.- تستنتج أن النتائج التي توصلت إليها دقيقة على الرغم من اقتراح الطبيب.