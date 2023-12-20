عاجل.. الإعلان عن أكثر من 740 وظيفة بمختلف مناطق المملكة

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بالتزامن مع بحث آلاف الخريجين عن فرص عمل مناسبة، تم الإعلان عن مئات الوظائف في جهات مختلفة من المملكة.





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