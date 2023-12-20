الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جهز أوراقك..

عاجل.. الإعلان عن أكثر من 740 وظيفة بمختلف مناطق المملكة

ه77
وظائف بمختلف مناطق المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بالتزامن مع بحث آلاف الخريجين عن فرص عمل مناسبة، تم الإعلان عن مئات الوظائف في جهات مختلفة من المملكة.

بين يديك 749 وظيفة للخريجين من حملة كافة المؤهلاتاضافة اعلان

عبر موقع وتطبيق "وظيفة.كوم"، فقد تم الإعلان عن عدد 749 وظيفة للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات الثانوية فما دون والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، منها 266 وظيفة لا تتطلب الخبرة، متاحة حاليًا للتقديم مباشرة

مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فإن الفرص المتاحة منها وظائف حكومية وتوظيف مباشر، نعرضها على النحو التالي:

* مجالات العمل

1 - وظائف إدارية.
2 – وظائف تقنية.
3 - وظائف صحية.
4 – وظائف أمنية.
5 – وظائف تعليمية.
6 – وظائف هندسية.

* المؤهلات المطلوبة للوظائف

- الكفاءات المتوسطة
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس
- الماجستير فاعلى

* مناطق العمل

- المنطقة الوسطى
- المنطقة الشمالية
- المنطقة الجنوبية
- المنطقة الغربية
- المنطقة الشرقية

* طريقة التقديم على وظائف مختلفة ومتنوعة

وللاطلاع على جميع هذه الوظائف وغيرها يرجى الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة

وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال في عدد من التخصصات

4 مميزات لخدمة مبايعة المركبات عبر "أبشر"

عاجل.. خطأ يقع فيه البعض في حساب المواطن يؤثر على الاستحقاق.. تعرف عليه

"الأحوال المدنية" تكشف عن 4 خطوات لتنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

676 1:42 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة

c8b6c869-0963-4956-b8d2-7c4285ecba95 12:38 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحملة البكالوريوس فأعلى

رابت - الراتب - ريال - 12:02 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. الهيئة الملكية تزف بشرى للخريجين وتطرح وظائف متنوعة

images 12:53 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف "الخارجية" في سفارتها بهذه الدول

اقرأ أيضا

الخطوط الحديدية
8:10 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:01 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. توجيه من حساب المواطن للمستخدمين بسبب تعطل التطبيق

مركز الالتزام البيئي
5:55 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

مركز الالتزام البيئي يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

ساند
5:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

طريقة الاستعلام عن منفعة التعطل عن العمل "ساند".. بالخطوات والرابط

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدعم السكني - دعم - سكني
9:10 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات نقل المديونية وإعادة جدولة الدعم السكني (تفاصيل)

ه77
8:06 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. الإعلان عن أكثر من 740 وظيفة بمختلف مناطق المملكة

سخان المياه
7:40 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

كيف تتجنب حوادث السخانات بالمنزل؟.. مسؤول يكشف عن دليل الأمان (فيديو)

منصة مقيم
7:34 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تمكين أصحاب التأشيرات من المقيمين معرفة صلاحية دخول المملكة

طقس مستقر في المملكة
7:17 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة وضباب بالشرقية والشمالية

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:32 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تستفيد زوجة المواطن غير السعودية في حالة سجنه؟