عاجل.. الإعلان عن أكثر من 740 وظيفة بمختلف مناطق المملكة

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بالتزامن
مع بحث آلاف الخريجين عن فرص عمل مناسبة، تم الإعلان عن مئات الوظائف في جهات
مختلفة من المملكة.
بين
يديك 749 وظيفة للخريجين من حملة كافة المؤهلاتعبر
موقع وتطبيق "وظيفة.كوم"، فقد تم الإعلان عن عدد 749 وظيفة للرجال
والنساء حملة كافة المؤهلات الثانوية فما دون والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، منها 266
وظيفة لا تتطلب الخبرة، متاحة حاليًا للتقديم مباشرة
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مئات
الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصاتووفق
الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فإن الفرص المتاحة منها وظائف حكومية
وتوظيف مباشر، نعرضها على النحو التالي:
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مجالات العمل1 -
وظائف إدارية.
2 – وظائف تقنية.
3 - وظائف صحية.
4 – وظائف أمنية.
5 – وظائف تعليمية.
6 – وظائف هندسية.
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المؤهلات المطلوبة للوظائف-
الكفاءات المتوسطة
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس
- الماجستير فاعلى
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مناطق العمل-
المنطقة الوسطى
- المنطقة الشمالية
- المنطقة الجنوبية
- المنطقة الغربية
- المنطقة الشرقية