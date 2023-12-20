كيف تتجنب حوادث السخانات بالمنزل؟.. مسؤول يكشف عن دليل الأمان (فيديو)

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كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وائل الذياب، عن الطرق والمعايير الصحيحة لتركيب السخان في المنزل لتجنب الحوادث. اضافة اعلان





كيفية تركيب السخان بالمنزل



وحدد الذياب في مداخلة عبر برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، مجموعة من الخطوات التي يتعين تنفيذها، على النحو التالي:-معظم السخانات يكون معها دليل إرشادي حول طريقة تركيبها.-بالإمكان التأكد من طريقة تركيبها من خلال قيام الفني بعمل فحص أمامك حول طريقة توصيل المياه بشكل صحيح، وكذا تواجد صمام الأمان (علوي - سفلي).-يجب التأكد من توصيل السخان بدائرة كهربائية مستقلة وبمفتاح خاص بقدرة 45 أمبير على الأقل.-استخدام قاطع كهرباء RCBO، الذي يساهم في الحماية من التحميل الزائد على دائرة الكهرباء ويمنع التسريب الأرضي للكهرباء، ويوفر حماية أكبر من الحوادث.



وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نفت المعلومات المتداولة حول حدوث الصعق الكهربائي من سخانات المياه.

وأوضحت أن هذه المعلومة مغلوطة وغير دقيقة، لافتة إلى أن الأساس أن جميع المنتجات التي ترد إلى الأسواق السعودية تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

وأشارت إلى أنه يتم اختبارها وسط ظروف غير عادية، وأن الحالة الوحيدة لصحة هذه المعلومة أن يكون السخان جرى تركيبه بطريقة خاطئة.





نصائح لتفادي وقوع حوادث السخانات



وفيما يلي مجموعة من النصائح لتفادي وقوع حوادث السخانات في المنزل، وتشمل:- ابحث عن علامات ومؤشرات السلامة في سخانات المياه الكهربائية، مع إجراء الصيانة الدورية.- تأكد من صلاحية: صمام الأمان، والقاطع الكهربائي، ومنظم الحرارة، والقاطع الحراري، ومؤشر البيان، ومؤشر قياس الحرارة.- استئجار كهربائيين وسباكين مرخصين، لضمان السلامة في أي مبنى سكني، حيث يجب أن يتم تنفيذ الأعمال الكهربائية من قِبل عمال كهربائيين مرخصين.- الابتعاد عن استخدام القابس الثلاثي الأطراف. فبحسب مهندس كهربائي، عندما يرتبط الأمر بسخانات المياه الفورية، فإن الطريقة الأكثر شيوعا لتسرب الكهرباء هي من خلال استخدام قابس ثلاثي الأطراف، حيث ارتبطت عدة حوادث وفاة مرتبطة بالصعق بسخانات المياه استخدم فيها قابس ثلاثي الأطراف.- التخزين الآمن للسخانات، حيث من الممكن أن تنفجر سخانات المياه سيئة التخزين.- الابتعاد عن استخدام الأسلاك الرفيعة في إيصال السخانات، حيث تزيد من فرص الحريق (ينصح بسماكة أسلاك تصل إلى 2.5 ملم مربع).

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