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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أخبار السعودية.. المملكة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتقلبات جوية وأمطار على 6 مناطق

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

مجلس الوزراء يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
أكد مجلس الوزراء أنه يتابع المستجدات الإقليمية والدولية ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأنه يجدد مطالبة المملكة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

وزير الخارجية: رسالتنا واضحة يجب إيقاف الحرب في غزة فورًا ورفع الحصار
قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان وزير الخارجية: إنه لا يمكن الحديث عن المستقبل في غزة قبل إيقاف الحرب على القطاع وحماية المدنيين.

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 16 قرارًا مهمًا
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

في ظل تقلب الأجواء.. "الصحة" تدعو الجميع لأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية
دعت وزارة الصحة إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب مركز صحي لك عبر تطبيق "صحتي"، والوقاية من مضاعفات الإصابة مضاعفات الإصابة الخطيرة مع بدء موسم الانفلونزا الموسمية وانتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة تقلب الفصول.

بهذا الموعد.. تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار على 6 مناطق
حذر خبراء الأرصاد من تقلبات جوية وحالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة.

شاهد.. تساقط أمطار مع تشكل سحب معين الرعدية في الدمام
استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة مع تكون السحب الرعدية الممطرة في "أبومعين"، بمحافظة الدمام بالمنطقة الشرقية.

"النقل" تطلق أول شاحنة هيدروجينية في المملكة
أطلقت الهيئة العامة للنقل اليوم، أول شاحنة هيدروجينية في المملكة بشكل تجريبي، بالتعاون مع شركة المجدوعي للوجستيات.

بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن أهلية للضمان الاجتماعي المطور.

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