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المملكة تتابع بقلقٍ بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة للرئيس الإيراني

المملكة - السعودية - صورة رسمية
المملكة
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صدر عن وزارة الخارجية أن حكومة المملكة، تتابع بقلقٍ بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لفخامته.اضافة اعلان

المملكة تساند إيران في هذه المحنة:

وأوضحت الوزارة أنه في الوقت الذي ندعو المولى -عزّ وجل- أن يحفظ فخامته ومرافقيه ويحيطهم بعنايته ورعايته، لنؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية.

استنفار أمني بطهران:

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاستنفار أمني بالعاصمة الإيرانية طهران، تزامناً مع عمليات البحث عن الرئيس الإيراني ومرافقيه.
وأظهر الفيديو العديد من سيارات الشرطة والأمن تصطف على جانب الطرقات، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية عدم العثور حتت الآن على الطائرة التي كانت تحمل "رئيسي" ومرافقيه بسبب الضباب.

تعرض طائرة الرئيس الإيراني لحادث:

وكانت طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد تعرضت لحادث أدى لصعوبة في الهبوط وإن فرق الإنقاذ في طريقها إلى موقع الحادث.
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي وفقاً لما تناقلته وكالات الأنباء العالمية إن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين محليين.
وأوضح وحيدي للتلفزيون الرسمي الإيراني أن السلطات تنتظر مزيداً من التفاصيل.

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