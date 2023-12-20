الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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ارتفاع أسعار النفط مع ترقب تطورات الملاحة في البحر الأحمر

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء بعد أن صعدت أكثر من 1% في الجلسة السابقة، بفعل المخاوف من اضطراب التجارة العالمية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0137 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 79.29 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.11 دولار للبرميل، مرتفعا 17 سنتًا، أو 0.2 بالمئة.

حماية التجارة في البحر الأحمر

وشكلت واشنطن يوم الثلاثاء قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر، حيث أجبرت هجمات شنها مسلحون يمنيون مدعومون من إيران شركات شحن كبرى على تغيير مساراتها، مما أثار مخاوف من اضطرابات مستمرة في التجارة العالمية.
وتعهد الحوثيون بتحدي المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة وبمواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر دعمًا لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
ويمر نحو 12 بالمئة من حركة الشحن العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ومع ذلك، يقول محللون إن التأثير على إمدادات النفط محدود حتى الآن، حيث يجري تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.

مخزونات الخام والوقود الأمريكية

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة اشترت 2.1 مليون برميل من النفط الخام للتسليم في فبراير، ليصل إجمالي المشتريات إلى نحو 11 مليون مع استمرارها في تجديد احتياطي البترول الإستراتيجي بعد أكبر عملية بيع في التاريخ العام الماضي.
وقالت مصادر نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام والوقود الأمريكية ارتفعت أيضًا الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين بانخفاض مخزونات الخام في استطلاع أجرته رويترز.
وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

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