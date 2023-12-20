الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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عاجل.. استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة وضباب بالشرقية والشمالية

طقس مستقر في المملكة
طقس مستقر في معظم المناطق بالمملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، ان الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.اضافة اعلان

تكوّن الضباب على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

الطقس مستقر على معظم المناطق

في حين يكون الطقس مستقرًا على بقية مناطق المملكة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة.
تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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