عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تستفيد زوجة المواطن غير السعودية في حالة سجنه؟

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كشف حساب المواطن عن الخطوات التي يجب اتباعها من زوجة المواطن غير السعودية في حالة سجن زوجها، حتى تستفيد من الدعم المقدم في البرنامج. اضافة اعلان

وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": بإمكان أكبر الأبناء التسجيل واختيار "عائل الأسرة مسجون"، وإضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة (بطاقة العائلة)، ولا يتم إضافة الأب، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع من خلال الرابط (من هنا)، برقم هويته.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: " زوجة مواطن سعودي زوجها مسجون، معها أطفال، كيف تسجل علمًا بأنها غير سعودية؟".



بإمكان أكبر الأبناء التسجيل واختيار " عائل الأسرة مسجون " وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة ( بطاقة العائلة) ولايتم إضافة الأب ،وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع من خلال الرابط: ⁦ https://t.co/qD7jXDuIP1 برقم هويته December 19, 2023

تسجيل أسرة السجين في حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



مصير حساب المواطن

