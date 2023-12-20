عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تستفيد زوجة المواطن غير السعودية في حالة سجنه؟

كشف حساب المواطن عن الخطوات التي يجب اتباعها من زوجة
المواطن غير السعودية في حالة سجن زوجها، حتى تستفيد من الدعم المقدم في البرنامج.
وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": بإمكان أكبر الأبناء التسجيل واختيار "عائل الأسرة مسجون"، وإضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة (بطاقة العائلة)، ولا يتم إضافة الأب، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع من خلال الرابط (من هنا)، برقم هويته.
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: " زوجة مواطن سعودي زوجها مسجون، معها أطفال، كيف تسجل علمًا بأنها غير سعودية؟".
بإمكان أكبر الأبناء التسجيل واختيار " عائل الأسرة مسجون " وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة ( بطاقة العائلة) ولايتم إضافة الأب ،وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع من خلال الرابط: https://t.co/qD7jXDuIP1 برقم هويته— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 19, 2023
تسجيل أسرة السجين في حساب المواطنوأوضح حساب المواطن، بأنه يجب التسجيل كعائلة سجين، في
برنامج حساب المواطن عبر الخطوات التالية:
1 - إنشاء حساب جديد (من هنا) ذلك بإدخال البيانات التالية: (رقم الهوية - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - كلمة المرور).
2 - إدخال البيانات المطلوبة لإكمال طلب التسجيل: (بيانات عامة - بيانات العنوان - بيانات التابعين - الإفصاح عن الدخل - بيانات العقار - بيانات الحساب البنكي للمتقدم الرئيس - المرفقات).
3 - التأكد ومراجعة الطلب والإقرار على صحة البيانات المقدمة ثم تقديم طلب التسجيل.
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017،
ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض
والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية
التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
مصير حساب المواطنوعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير
حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس":
تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".