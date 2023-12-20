الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تستفيد زوجة المواطن غير السعودية في حالة سجنه؟

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف حساب المواطن عن الخطوات التي يجب اتباعها من زوجة المواطن غير السعودية في حالة سجن زوجها، حتى تستفيد من الدعم المقدم في البرنامج.اضافة اعلان
وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": بإمكان أكبر الأبناء التسجيل واختيار "عائل الأسرة مسجون"، وإضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة (بطاقة العائلة)، ولا يتم إضافة الأب، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع من خلال الرابط (من هنا)، برقم هويته.
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: " زوجة مواطن سعودي زوجها مسجون، معها أطفال، كيف تسجل علمًا بأنها غير سعودية؟".


تسجيل أسرة السجين في حساب المواطن

وأوضح حساب المواطن، بأنه يجب التسجيل كعائلة سجين، في برنامج حساب المواطن عبر الخطوات التالية:
1 - إنشاء حساب جديد (من هنا) ذلك بإدخال البيانات التالية: (رقم الهوية - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - كلمة المرور).
2 - إدخال البيانات المطلوبة لإكمال طلب التسجيل: (بيانات عامة - بيانات العنوان - بيانات التابعين - الإفصاح عن الدخل - بيانات العقار - بيانات الحساب البنكي للمتقدم الرئيس - المرفقات).
3 - التأكد ومراجعة الطلب والإقرار على صحة البيانات المقدمة ثم تقديم طلب التسجيل.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

مصير حساب المواطن

وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".

اقرأ أيضا

4 مميزات لخدمة مبايعة المركبات عبر "أبشر"

عاجل.. خطأ يقع فيه البعض في حساب المواطن يؤثر على الاستحقاق.. تعرف عليه

"الأحوال المدنية" تكشف عن 4 خطوات لتنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية

الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

عاجل.. توجيه من حساب المواطن للمستخدمين بسبب تعطل التطبيق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 4:42 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح الشروط الواجب توفرها في صك الملكية

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 5:09 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: بهذه الطريقة تستفيد الطالبة الجامعية من الدعم

ريالات سعودية 4:54 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تفاعلاً للمستبعدين من دفعة ديسمبر

حساب المواطن 6:21 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يؤثر على حساب المواطن في هذه الحالة

اقرأ أيضا

مركز الالتزام البيئي
5:55 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

مركز الالتزام البيئي يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

ساند
5:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

طريقة الاستعلام عن منفعة التعطل عن العمل "ساند".. بالخطوات والرابط

ابشر
5:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر منصة "أبشر"

شقق سكنية مباعة
5:05 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. كيفية تنازل الزوج لزوجته عن الدعم السكني.. تعرف على الإجراءات المطلوبة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سخان المياه
7:40 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

كيف تتجنب حوادث السخانات بالمنزل؟.. مسؤول يكشف عن دليل الأمان (فيديو)

منصة مقيم
7:34 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تمكين أصحاب التأشيرات من المقيمين معرفة صلاحية دخول المملكة

طقس مستقر في المملكة
7:17 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة وضباب بالشرقية والشمالية

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:32 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تستفيد زوجة المواطن غير السعودية في حالة سجنه؟

وزير الدفاع مع نظيره الفرنسي
6:05 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يشهدان توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في الصناعات العسكرية

فوائد العسل على الريق للأطفال
5:29 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

"فيه شفاء للناس".. فوائد صحية للعسل على الريق قبل ذهاب الطفل للمدرسة