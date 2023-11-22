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عاجل.. أخبار السعودية.. التصوير بدون إذن "جريمة" ومواعيد مزادات هيئة الزكاة والضريبة

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تقترب من 526 مليون ريال
سجلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" نحو 526 مليون ريال بعد ثلاثة أسابيع على إطلاقها.

تحذير.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)
قال المحامي فيصل الرميح، إن استخدام الصوت بدون إذن صاحبه يُعد جريمة، محذرًا أيضًا من أن التصوير بدون إذن جريمة حتى لو لم يتم النشر.

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن نحو 24% من البالغين (15 سنة فأكثر) في المملكة يعانون من السمنة. 

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، "برنامج الشمولية الرقمية".

"التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري
حسمت وزارة التجارة، أمر نقل السجل التجاري من مدينة إلى أخرى، مؤكدة أن هذا الأمر غير ممكن.

طريقة تجديد الرخصة المهنية للعاملين في منافذ بيع الذهب والمجوهرات
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تجديد الرخصة المهنية للعاملين في منافذ بيع الذهب والمجوهرات.

بالتواريخ.. تعرف على أحدث مزادات هيئة الزكاة والضريبة
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تنظيم سلسة من المزادات العلنية لبيع سيارات وبضائع منوعة في العديد من موانئها، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

تعرف على أهم مزايا الجواز السعودي الإلكتروني
تتيح منصة أبشر خدمة إصدار وتجديد الجواز السعودي إلكترونيًا عبر الهوية الوطنية، بكل سهولة.

لخدمة ضيوف الرحمن.. استمرار العمل على إنهاء طريق السيل الكبير/ الرياض/ الطائف
أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن استمرار العمل على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين طريق السيل الكبير وطريق الرياض الطائف السريع.

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