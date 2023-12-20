"فيه شفاء للناس".. فوائد صحية للعسل على الريق قبل ذهاب الطفل للمدرسة

أ أ

يعتبر العسل غذاء صحيًا ممتازًا للصغار والكبار، حيث إنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن والسكريات التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي وتحسين أداء الجهاز الهضمي. اضافة اعلان

وللعسل فوائد كثيرة للأطفال والطلاب، خاصة إذا تناولوه على الريق بعد استيقاظهم من النوم، وقبل ذهابهم إلى المدرسة.





فوائد العسل على الريق للأطفال

1-علاج البرد والسعال



2-تعزيز صحة الجهاز الهضمي



3-علاج الجروح والحروق



4-يعزز الطاقة



5-يقوي جهاز المناعة



البرد والسعال من الأمراض الأكثر شيوعًا بين الأطفال خاصة في فترة تغيير الفصول.ويعمل العسل على تخفيف أعراض البرد والسعال والحمى والتهاب الحلق والعطس لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة العدوى الفيروسية والبكتيرية والفطرية التي تسبب الأمراض وتعالج الأعراض الأساسية.العسل يعمل على تحسين الجهاز الهضمي للطفل، فهو يساعد على علاج عسر الهضم والإمساك وانتفاخ المعدة.فإذا كان طفلكِ يشكو من اضطرابات المعدة فعليكِ إعداد هذه الوصفة وإعطاؤها له بانتظام لتهدئة المعدة والحفاظ على الجهاز الهضمي.طريقة التحضير-حضري كوبًا من الشاي الأسود.-أضيفي بضع قطرات من عصير الزنجبيل الطازج.-ثم اضيفي ملعقةً صغيرةً من العسل.-اعطيها لطفلك على الأقل مرتين في اليوم للحصول على نتائج فعالة.يساعد العسل على علاج الجروح الناتجة عن التآكل أو الحروق أو القطع؛ لأنه يحمل خصائص علاجية فهو يحتوي على مضادات للبكتيريا والفطريات.وفي حالة عودة طفلك إلى المنزل بقطعٍ أو جرحٍ، قومي بغسله بشكلٍ صحيحٍ بالماء، وخذي قطرةً صغيرةً من العسل على المنطقة المصابة، ثم دلكيها برفق وإذا كان الجرح عميقًا، فقومي بوضع ضمادة عليه.يحتوي العسل على نسبة سكريات بسيطة مثل الفركتوز والجلوكوز، كما أنه غني بالكربوهيدرات التي تعطي طاقةً للجسم تجعله نشيطًا طوال اليوم.كما يحتوي العسل على كمياتٍ من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والمغنيسيوم والأحماض الأمينية التي يحتاجها جسم طفلكِ في اليوم.يعمل العسل على تحفيز إنتاج الخلايا المناعية في الجسم، وبالتالي يحافظ على نظام المناعة؛ لأنه يحمل خصائص مضادة للجراثيم ومضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.على الرغم من أن العسل يحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية من الفيتامينات والسكريات ومضادات الأكسدة، إلا أنه لا يجب إعطاؤه للطفل قبل بلوغه عامًا.