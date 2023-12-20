الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تمكين أصحاب التأشيرات من المقيمين معرفة صلاحية دخول المملكة

منصة مقيم
منصة "مقيم"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أتاحت منصة مقيم لملاك التأشيرات، معرفة صلاحية دخول المملكة، بعد أن كانت الخدمة تقتصر سابقًا على معرفة حالة التأشيرة "سارية، أو مستخدمة، أو منتهية، أو ملغية".اضافة اعلان

السماح للمقيم بمعرفة حالة التأشيرة

وجعلت التعديلات الجديدة حالة مالك التأشيرة هي: «يسمح له بالدخول، لا يسمح له بالدخول»، وتم إطلاق البوابة للتحقق من التأشيرات الجديدة، وتتاح الخدمة خلال الفترة الحالية دون رسوم.
وتتيح المنصة العديد من الخدمات، أبرزها "التحقق من التأشيرات، والحصول على تقرير مقيم، وإمكانية التحقق من تقرير زائر، وبوابة تصاريح دخول مكة".

منصة "قوى" تقلص فترة اختبار العمالة

وكانت العديد من الخدمات التي تختص بالعامل والمنشآت تم تحويلها خلال الفترة الماضية بشكل إلكتروني، أبرزها منصة «قوى»، التي قلصت فترة تجربة العمالة.
ووضعت المنصة تعديلاً على خانة فترة التجربة في نموذج توثيق عقود العمالة إلكترونياً، لتصبح بعد التعديل 90 يوماً كحد أعلى بدلاً من 180 يوماً.

يجب ألا تتجاوز فترة تجربة العامل 90 يومًا

وجاء التعديل الجديد وفقاً لنظام العمل الذي ينص على «أنه في حال كان العامل خاضعاً لفترة تجربة يجب ألا تتجاوز هذه الفترة 90 يوماً».
يأتي ذلك بعد أن كان أصحاب العمل يخطئون في وضع فترة التجربة إلى 180 يوماً أثناء توثيق عقود العمل عبر المنصة.

تمديد فترة الاختبار باتفاق كتابي بين الطرفين

وشدد النظام على أنه في حال رغبة طرفي العلاقة التعاقدية تمديد فترة التجربة إلى 180، فيكون ذلك باتفاق كتابي بينهما بعد البدء في تنفيذ عقد العمل، وخلال سريان فترة التجربة الأصلية.
وقلصت المنصة مهلة قبول أو رفض التبرير بإيداع رواتب العاملين في نظام الالتزام إلى 3 أيام فقط، بعد أن كانت المهلة المحددة سابقاً 7 أيام.
وبينت المنصة، أنه في حال عدم تبرير العامل خلال المدة المقررة، فستتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائياً.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

4 مميزات لخدمة مبايعة المركبات عبر "أبشر"

عاجل.. خطأ يقع فيه البعض في حساب المواطن يؤثر على الاستحقاق.. تعرف عليه

"الأحوال المدنية" تكشف عن 4 خطوات لتنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية

الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

عاجل.. توجيه من حساب المواطن للمستخدمين بسبب تعطل التطبيق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

مركز الالتزام البيئي
5:55 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

مركز الالتزام البيئي يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

ساند
5:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

طريقة الاستعلام عن منفعة التعطل عن العمل "ساند".. بالخطوات والرابط

ابشر
5:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر منصة "أبشر"

شقق سكنية مباعة
5:05 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. كيفية تنازل الزوج لزوجته عن الدعم السكني.. تعرف على الإجراءات المطلوبة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سخان المياه
7:40 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

كيف تتجنب حوادث السخانات بالمنزل؟.. مسؤول يكشف عن دليل الأمان (فيديو)

منصة مقيم
7:34 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تمكين أصحاب التأشيرات من المقيمين معرفة صلاحية دخول المملكة

طقس مستقر في المملكة
7:17 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة وضباب بالشرقية والشمالية

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:32 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تستفيد زوجة المواطن غير السعودية في حالة سجنه؟

وزير الدفاع مع نظيره الفرنسي
6:05 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يشهدان توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في الصناعات العسكرية

فوائد العسل على الريق للأطفال
5:29 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

"فيه شفاء للناس".. فوائد صحية للعسل على الريق قبل ذهاب الطفل للمدرسة