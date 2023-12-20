تمكين أصحاب التأشيرات من المقيمين معرفة صلاحية دخول المملكة

أ أ
أتاحت منصة مقيم لملاك التأشيرات، معرفة صلاحية دخول المملكة، بعد أن كانت
الخدمة تقتصر سابقًا على معرفة حالة التأشيرة "سارية، أو مستخدمة، أو منتهية،
أو ملغية".
السماح للمقيم بمعرفة حالة التأشيرةوجعلت التعديلات الجديدة حالة مالك التأشيرة هي: «يسمح له بالدخول، لا يسمح
له بالدخول»، وتم إطلاق البوابة للتحقق من التأشيرات الجديدة، وتتاح الخدمة خلال
الفترة الحالية دون رسوم.
وتتيح المنصة العديد من الخدمات، أبرزها "التحقق من التأشيرات، والحصول على تقرير مقيم، وإمكانية التحقق من تقرير زائر، وبوابة تصاريح دخول مكة".
منصة "قوى" تقلص فترة اختبار العمالة وكانت العديد من الخدمات التي تختص بالعامل والمنشآت تم تحويلها خلال
الفترة الماضية بشكل إلكتروني، أبرزها منصة «قوى»، التي قلصت فترة تجربة العمالة.
ووضعت المنصة تعديلاً على خانة فترة التجربة في نموذج توثيق عقود العمالة إلكترونياً، لتصبح بعد التعديل 90 يوماً كحد أعلى بدلاً من 180 يوماً.
يجب ألا تتجاوز فترة تجربة العامل 90 يومًاوجاء التعديل الجديد وفقاً لنظام العمل الذي ينص على «أنه في حال كان
العامل خاضعاً لفترة تجربة يجب ألا تتجاوز هذه الفترة 90 يوماً».
يأتي ذلك بعد أن كان أصحاب العمل يخطئون في وضع فترة التجربة إلى 180 يوماً أثناء توثيق عقود العمل عبر المنصة.
تمديد فترة الاختبار باتفاق كتابي بين الطرفينوشدد النظام على أنه في حال رغبة طرفي العلاقة التعاقدية تمديد فترة
التجربة إلى 180، فيكون ذلك باتفاق كتابي بينهما بعد البدء في تنفيذ عقد العمل،
وخلال سريان فترة التجربة الأصلية.
وقلصت المنصة مهلة قبول أو رفض التبرير بإيداع رواتب العاملين في نظام الالتزام إلى 3 أيام فقط، بعد أن كانت المهلة المحددة سابقاً 7 أيام.
وبينت المنصة، أنه في حال عدم تبرير العامل خلال المدة المقررة، فستتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائياً.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)