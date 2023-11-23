عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. أمطار رعدية وسيول وتنبيه من حساب المواطن حول "إيقاف الخدمات"

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان سبل وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.
توقعات "الأرصاد" أمطار رعدية وسيول على المدينة والرياض ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
جدول حافلات الرياض ومسارات التنقل وطريقة الحجز 1445
أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن عدد محطات ونقاط توقف حافلات الرياض الجديدة ستكون 2900 محطة، مما يعني أنها ستغطي أكبر قدر ممكن من نقاط التوقف داخل العاصمة.
طريقة استخراج شهادة الميلاد والهوية الوطنية عبر أبشر.. خطوة بخطوة
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن تسجيل المواليد الجدد إلكترونيًا عبر منصة أبشر، ويمكن أيضًا الحصول على الوثائق في المنزل، من خلال خطوات بسيطة.
بالتفاصيل.. طريقة الحصول على رخصة مقدمي الخدمات البيئية 1445
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن خدمة الحصول على رخصة مقدمي الخدمات البيئية، تتيح إصدار أو تجديد شهادة التأهيل البيئي للجهات التي تعمل في مجال الخدمات البيئية، وذلك على النحو التالي:
"إيقاف خدمات".. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم
حدد حساب المواطن، شرطًا أساسيًا قال إنه يتعين تحققه لصرف الدعم للمستفيدين.
بعد حرق المصحف .. زلة لسان جديدة تفضح رئيس الوزراء السويدي
قال رئيس الوزراء السويدي إن دولة الاحتلال الصهيوني لديها الحق في القيام بإبادة جماعية في غزة، ثم تراجع بعد ذلك معتبرا أنها "زلة لسان".
10 خطوات تساعدك على التعامل مع نقاط ضعفك
بين ما هو متغير وما هو ثابت، تتقلب شخصية الإنسان حيث لا يجب أن يعتقد أن نقاط ضعف شخصيته أمر ثابت، فالتغيير أمر محقق إذا وقف كل منا على نقاط ضعفه.
تطوير جهاز محمول يراقب القلب ويُشخص الأمراض
توصل فريق من العلماء الروس لتطوير جهاز طبي بحجم علبة الثقاب، يمكن من خلاله مراقبة عمل القلب والأوعية الدموية والرئتين.
مفاجأة.. اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان تساعد على مكافحة السرطان
توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان يمكن أن يساعد في مكافحة السرطان.
منها مشكلات الولادة.. ما أسباب رفض الطفل للرضاعة الطبيعية؟
الرضاعة الطبيعية هو خط الدفاع القوي ضد جميع أشكال سوء التغذية في مرحلة الطفولة، بما في ذلك الهزال والسمنة، والعديد من الأمراض المعدية، وهي اللقاح الأول للأطفال، فضلاً عن تعزيز العلاقة ما بين الأم وطفلها.