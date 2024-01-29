10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاق حساب المواطن وتسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



حساب المواطن لشهر فبراير.. تعرف على قيمة استحقاقك الآن عبر هذا الرابط

تتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.



اليوم.. إطلاق اختبارات جاهزية 2024 في 700 برنامج لـ40 ألف طالب

تدشن هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية 2024، للطلاب المتوقع تخرجهم.



الموعد والمناطق.. تحذير عاجل من موجة باردة قوية تؤثر على معظم الأنحاء



حذر خبراء الأرصاد، من موجة برد قوية تؤثر على مناطق المملكة خلال الأسبوع الجاري.



يُسمح بالتغيير داخلها.. تعرف على الممنوعات في نظام مغاسل الملابس الجديد



قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، منع الأكل في مغاسل الملابس والمفروشات، واشترطت وجود حيز استراحة خاصة بالعاملين.



آلية تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل حال تغيب الموظف



أوضحت منصة قوى، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، آلية تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل في حالة تغيب الموظف.



ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية



طرحت وزارة المالية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة "استطلاع"، والذي يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في الأعمال المنفذة خارج المملكة وأعمال الإنشاءات العامة.



إلزام المنشآت الصحية بعدم نقل النفايات الطبية في هذه الأوقات



طالبت وزارة الصحة، شركات نقل النفايات الطبية من المنشآت الصحية بالالتزام بالمعايير والشروط السليمة أثناء نقل النفايات الخطرة وغير الخطرة.



أول تعليق من "بايدن" على قتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة التنف



قال الرئيس الأمريكي بايدن، إن أمريكا سترد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في الشرق الأوسط.



للمعلمين فقط.. جوجل تتيح 7 مزايا جديدة لمساعدتكم

أعلنت شركة جوجل، عن إضافة مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة إلى منصة Google for Education التي تتضمن عددًا من الأدوات التي تُساعد في تطوير تجربة التعليم والتعلُّم.



تحذير من فيسبوك ماسنجر.. هذه الرسائل تعمل على اختراق حسابك وكشف خصوصياتك

يشكو الكثير من مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر من الرسائل الغربية التي ترد إلى حساباتهم، وبعضها يهدد بتعطيل حساباتهم إذا لم "يتحققوا" من معلوماتهم الشخصية.



أسباب ذلك قد تفاجئك.. لماذا لا يبكي بعض الأطفال عند ضربهم؟

يعتبر البكاء الشكل الأول للغة التي يعرفها الطفل وبها يتواصل مع والديه ومن حوله، خصوصاً في الأشهر الأولى.