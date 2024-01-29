الموعد والمناطق.. تحذير عاجل من موجة باردة قوية تؤثر على معظم الأنحاء

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حذر خبراء الأرصاد، من موجة برد قوية تؤثر على مناطق المملكة خلال الأسبوع الجاري.





موجة باردة قوية تؤثر على معظم الأنحاء اضافة اعلان



كتلة هوائية باردة متوقعة على هذه المناطق



انخفاض ملموس وحاد في درجات الحرارة



نشاط الرياح الشمالية الغربية



وحسب "طقس العرب"، فإن التوقعات تُشير بأن المملكة ستتأثر بموجة قوية من البرد، ناتجة عن تسرب رياح قطبية شديدة البُرودة من شرقي القارة الأوروبية إلى المنطقة الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط، ويمتد تأثيرها تدريجيًا لغالبية مناطق المملكة.ومن المتوقع أن تبدأ الموجة الباردة من المناطق الشمالية الغربية مع مُنتصف الأسبوع ويمتد تأثيرها تدريجياً لباقي المناطق مع نهايته.وتؤثر الكتلة الهوائية الباردة على المناطق الشمالية الغربية يومي الثلاثاء والأربعاء، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في منقطة تبوك وشمال منطقة المدينة المنورة وبعض المناطق الشمالية.ومع نهاية الأسبوع متوقع أن يطرأ انخفاض ملموس وحاد على درجات الحرارة في الأجزاء الغربية من منطقة الحدود الشمالية ومناطق الجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة بالإضافة إلى المُرتفعات الجنوبية الغربية.وتواصل درجات الحرارة انخفاضها الملموس يوم الجمعة، بحيث يشمل تأثير التيارات الهوائية شديدة البُرودة كافة مناطق المملكة بما في ذلك الشريط الساحلي الغربي من المملكة.فيما يتجدد نشاط الرياح الشمالية الغربية على العديد من مناطق المملكة، يوم الجمعة، بما في ذلك المناطق الشرقية والوسطى وأجزاء من المناطق الشمالية.