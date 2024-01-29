إلزام المنشآت الصحية بعدم نقل النفايات الطبية في هذه الأوقات

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طالبت وزارة الصحة، شركات نقل النفايات الطبية من المنشآت الصحية بالالتزام بالمعايير والشروط السليمة أثناء نقل النفايات الخطرة وغير الخطرة. اضافة اعلان





ممنوع نقل النفايات الطبية في أوقات الذروة



محتويات النفايات الصحية غير الخطرة



مصادر النفايات الصحية الخطرة



نظام إدارة نفايات الرعاية الصحية



شروط نقل النفايات الكيميائية



وألزمت الوزارة الشركات بعدم المرور في المناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خلال فترة الذروة.أوضحت الصحة أن المقصود بالنفايات الطبية هو كل ما ينتج عن منشآت الرعاية الصحية خلال تقديمها الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثية، ومن العلاج والتمريض في المنازل.وقامت الوزارة بتقسيم النفايات إلى نوعين: الأولى نفايات غير خطرة وهي الموارد التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفايات البلدية، وتنتج هذه النفايات من الأقسام الإدارية ومن أعمال النظافة العامة داخل المنشآت الصحية، وتشكل الجزء الأكبر من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، ويعامل هذا النوع معاملة النفايات البلدية.وتشمل النفايات الصحية الخطرة، النفايات التي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيمائية أو المشعة.وتشكل النفايات الخطرة النسبة الأقل من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، وتشكل خطراً على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها.بينت الصحة في نظامها الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية، أنه اثناء النقل خارج المنشأة، على ناقلي نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بالاشتراطات التي تتضمن عدم نقل أي نفايات إلى وحدة معالجة ليس لديها تصريح للتخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة من الجهات المختصة.وأضافت، وعدم نقل أي نفايات كيميائية لا ترافقها استمارة بيانات السلامة الخاصة بها، وكذلك عدم نقل أي نفايات لا ترافقها وثيقة مستوفية جميع بياناتها من قبل المنتج، وكذلك عدم خلط نفايات ذات مواصفات شحن مختلفة، وذلك بوضعها في حاوية واحدة.