إلزام المنشآت الصحية بعدم نقل النفايات الطبية في هذه الأوقات

أ أ
طالبت وزارة الصحة، شركات نقل النفايات الطبية من المنشآت الصحية بالالتزام
بالمعايير والشروط السليمة أثناء نقل النفايات الخطرة وغير الخطرة.
ممنوع نقل النفايات الطبية في أوقات الذروةوألزمت الوزارة الشركات بعدم المرور في المناطق السكنية أو الشوارع
التجارية عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خلال فترة الذروة.
أوضحت الصحة أن المقصود بالنفايات الطبية هو كل ما ينتج عن منشآت الرعاية الصحية خلال تقديمها الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثية، ومن العلاج والتمريض في المنازل.
محتويات النفايات الصحية غير الخطرةوقامت الوزارة بتقسيم النفايات إلى نوعين: الأولى نفايات غير خطرة وهي
الموارد التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفايات البلدية، وتنتج هذه النفايات
من الأقسام الإدارية ومن أعمال النظافة العامة داخل المنشآت الصحية، وتشكل الجزء
الأكبر من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، ويعامل هذا النوع معاملة النفايات
البلدية.
مصادر النفايات الصحية الخطرة وتشمل النفايات الصحية الخطرة، النفايات التي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل
تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيمائية أو المشعة.
وتشكل النفايات الخطرة النسبة الأقل من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، وتشكل خطراً على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها.