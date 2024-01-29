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اليوم.. إطلاق اختبارات جاهزية 2024 في 700 برنامج لـ40 ألف طالب

هيئة تقويم التعليم والتدريب
هيئة تقويم التعليم والتدريب
أ أ
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تدشن هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية 2024، للطلاب المتوقع تخرجهم.

قيام الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات في 700 برنامج

وتهدف الهيئة إلى قياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات في أكثر من 700 برنامج أكاديمي لـ 24 تخصصاً جامعياً بمرحلة البكالوريوس.
وتأتي إطلاق المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية بهدف قياس وتحسين جودة المخرجات، ورفع جاهزيتها لسوق العمل.

يستهدف "برنامج جاهزية" 24 تخصصًا و40 ألف طالب

ويستهدف "برنامج جاهزية"، عقد اختبارات معيارية لـ 24 تخصصاً جامعياً وأكثر من 40 ألف طالب؛ ويُعنى البرنامج في المرحلة الثانية بتقييم طلاب البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 /‏ 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة.
وتتضمن خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الاكتوارية.

يشمل البرنامج 6 تخصصات في الهندسة

ويشمل 6 تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل كلًا من: الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة.
ويعمل على تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها 13 تخصصاً وتشمل تخصصات المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف الأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني/‏ أمن المعلومات.

اختبارات معيارية مبنية على إطار تخصصي

ويُطبق البرنامج من خلال اختبارات معيارية مبنية على إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف والقيم الوطنية، التي تصاغ على شكل نواتج تعلم لكل مجال تخصصـي.
ويتعاون البرنامج مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويضمن الإطار التخصـصي ونتائج الاختبارات المعيارية في متطلبات الاعتماد الأكاديمي البرامجي وفي مؤشرات التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي "صقر".

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