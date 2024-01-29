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عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. تعرف على قيمة استحقاقك الآن عبر هذا الرابط

حساب المواطن
حساب المواطن
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تتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.

التعرف على قيمة استحقاق دعم حساب المواطن باستخدام الحاسبة التقديرية

وعقب الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 75 من حساب المواطن – شهر فبراير، بات بالإمكان لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية التعرف على قيمة استحقاقهم باستخدام الحاسبة التقديرية.
وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": لم تصدر مبالغ دفعة شهر "فبراير" حتى الآن وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "11 فبراير"".
وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ( من هنا)⁩ ".


تحديث الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

وكشف حساب المواطن في إفادة سابقة عن إجراء تحديث على الحاسبة التقديرية.
وقال البرنامج: "تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج. وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ( من هنا)".

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم

وحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن ( من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
"- حدد حالتك في الخيارات. 


تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة:
- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
- ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

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