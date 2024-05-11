السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

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عاجل.. بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.. تفاصيل ما أعلنته الشؤون البلدية بشأن حالات التسمم في الرياض

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الشؤون
أ أ
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، اتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقاً، وتضمّنت ما يلي:

إجراءات الشؤون البلدية بشأن حالات التسمم:

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 - إيقاف توزيع المُنتج المذكور "المايونيز" وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية.
 - سحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية.
 - إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات.
 - مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.
 وتهيب الوزارة والجهات ذات العلاقة بأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف ما يتم تداوله من إشاعات وأخبار مغلوطة.

نتائج التحليل:


جاء هذا وفقاً لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء واستمرارًا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم "همبرقيني" بمدينة الرياض مؤخراً.
وكانت إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة قد أظهرت وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز" من ماركة (BON TUM) في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها؛ ومع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضاً.

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