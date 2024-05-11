استنفار طواقم التفتيش على مطاعم الرياض بسبب "المايونيز"

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تشن فرق التفتيش التابعة لأمانة مدينة الرياض منذ "أمس" حملات رقابية موسعة على عدد كبير من مطاعم العاصمة.



استنفار في مطاعم الرياض:



نظام الهاسب:



وأفادت صحيفة الرياض، أن هذه الحملات استمرت أمس حتى وقت متأخر من الليل، للتأكيد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد المستخدمة في الوجبات الغذائية، ومعرفة تحديدا "المايونيز" المستخدم في تقديم الوجبات.ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤلين عن سلسلة من المطاعم الكبيره بالرياض،: أن فرق الأمانة كانت تبحث على نوعيات معينة من المعلبات، وهي المايونيز.فيما تواصل الأجهزة الرقابية بالأمانة بجولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير؛ للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للمواطنين والمقيمين.من جانبه أكد الدكتور ابراهيم عبدالله العريفي المتخصص في شؤون الغذاء والتغذية، على ضرورة تطبيق المطاعم لنظام "الهاسب"(HACCP SYSTEM) أي " التحكم في النقاط الحرجة عن طريق تحليل مصادر الخطر".وكذلك الأمر على مصانع الأغذية والمياه في جميع مناطق المملكة؛ لضمان تطبيق الشروط الصحية السليمة، ولتجنب حدوث حالات تسمم – لا قدر الله – إضافة لضرورة لجوء المطاعم إلى المنتجات الموثوقة ذات السمعة الطيبة، والابتعاد عن المنتجات الرخيصة، وفق تصريحاته للصحيفة.