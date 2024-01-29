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للمعلمين فقط.. جوجل تتيح 7 مزايا جديدة لمساعدتكم

جوجل
شركة جوجل
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أعلنت شركة جوجل، عن إضافة مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة إلى منصة Google for Education التي تتضمن عددًا من الأدوات التي تُساعد في تطوير تجربة التعليم والتعلُّم.اضافة اعلان

7 أدوات جديدة من جوجل للمعلمين فقط

وتعمل أدوات جوجل على مساعدة المعلمين في تنظيم الخطط الدراسية والتواصل مع الطلاب من بُعد بسهولة.
وتهتم المزايا الجديدة بمساعدة المعلمين في توفير الوقت، ليتمكنوا من إنشاء الخطط الدراسية، وصياغة الدروس، وإنشاء العروض التقديمية بسهولة وسرعة.

جوجل توفر مزايا جديدة لدعم الطلاب

وتعمل المزايا الجديدة في جوجل على توفير الدعم للطلاب، ليتمكنوا من فهم المواد التعليمية بنحو أفضل.

مميزات جوجل الجديدة لدعم المعلمين والطلاب

فيما يلي 7 من أبرز المزايا الجديدة التي أضافتها جوجل إلى منصة Google for Education:

1- مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI

يمكن للمعلمين الحصول على أفكار جديدة وتوفير الوقت باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI المدمج في تطبيقات Workspace.
ويمكنهم استخدامه للحصول على المساعدة في صياغة الدروس في المستندات، وإنشاء العروض التقديمية في خدمة Slides، وإنشاء الخطط التعليمية في خدمة Sheets.

2- تسهيل إنشاء الدروس وإدارتها ومشاركتها

يتيح تبويب الموارد الجديد (Resources tab) في خدمة Classroom للمعلمين إنشاء الدروس التفاعلية وإدارتها ومشاركتها بسهولة من مكان واحد.

3- إضافة التوقيعات الإلكترونية بسهولة

تُسهّل مزية التوقيع الإلكتروني (eSignature) المدمجة في تطبيقات Google Workspace، إضافة التوقيعات إلى المستندات و ملفات PDF المخزنة في خدمة جوجل درايف.
وتُسهّل هذه المزية أيضًا تتبع العقود وإدارتها، وطلب التوقيعات من مستخدمين آخرين لهم حسابات غير تابعة لشركة جوجل.

4- إنشاء مقاطع الفيديو التفاعلية

يمكن للمعلمين إضافة الأسئلة إلى مقاطع الفيديو داخل منصة Classroom لزيادة التفاعل؛ إذ يمكن للطلاب الإجابة عن الأسئلة والحصول على ملاحظات لحظيًا حول إجاباتهم.
ويحصل المعلمون على تقارير مفصلة حول أداء الطلاب لتقديم الدعم المناسب لهم. وفي وقت لاحق، سيتمكن المعلمون من تجربة مزايا الذكاء الاصطناعي للحصول على أسئلة مقترحة مناسبة لمحتوى الفيديو.

5- توفير الدعم لحظيًا

تستخدم مزية (المجموعات التدريبية) Practice sets تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في إنشاء دروس تفاعلية؛ مما يسمح للطلاب بالتفاعل مع المعلم والحصول على تعليقات لحظيًا.

6- دعم التعليم المتمايز في خدمة Classroom

في وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن المعلمون من توزيع الطلاب ضمن مجموعات مختلفة في خدمة Classroom، لتقديم محتوى مختلف للمجموعات الطلابية بناءً على الاحتياجات المحددة لكل مجموعة، وقدراتهم التعليمية.

7- تسجيل العروض التقديمية الجذابة

يمكن للمعلمين استخدام مزية (speaker spotlight) ومزية (التسجيلات) recordings في خدمة العروض التقديمية Slides، لتسجيل المحتوى التعليمي الجذاب وإرساله إلى الطلاب قبل الفصل.
ويمكن الطلاب من تحضير الأسئلة قبل الفصل الدراسي، ولزيادة التفاعل ووقت المناقشة في أثناء الدرس.

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