للمعلمين فقط.. جوجل تتيح 7 مزايا جديدة لمساعدتكم

أ أ

أعلنت شركة جوجل، عن إضافة مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة إلى منصة Google for Education التي تتضمن عددًا من الأدوات التي تُساعد في تطوير تجربة التعليم والتعلُّم. اضافة اعلان





7 أدوات جديدة من جوجل للمعلمين فقط



جوجل توفر مزايا جديدة لدعم الطلاب



مميزات جوجل الجديدة لدعم المعلمين والطلاب

وتعمل أدوات جوجل على مساعدة المعلمين في تنظيم الخطط الدراسية والتواصل مع الطلاب من بُعد بسهولة.وتهتم المزايا الجديدة بمساعدة المعلمين في توفير الوقت، ليتمكنوا من إنشاء الخطط الدراسية، وصياغة الدروس، وإنشاء العروض التقديمية بسهولة وسرعة.وتعمل المزايا الجديدة في جوجل على توفير الدعم للطلاب، ليتمكنوا من فهم المواد التعليمية بنحو أفضل.

فيما يلي 7 من أبرز المزايا الجديدة التي أضافتها جوجل إلى منصة Google for Education:





1- مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI



2- تسهيل إنشاء الدروس وإدارتها ومشاركتها



3- إضافة التوقيعات الإلكترونية بسهولة



4- إنشاء مقاطع الفيديو التفاعلية



5- توفير الدعم لحظيًا



6- دعم التعليم المتمايز في خدمة Classroom



7- تسجيل العروض التقديمية الجذابة



يمكن للمعلمين الحصول على أفكار جديدة وتوفير الوقت باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI المدمج في تطبيقات Workspace.ويمكنهم استخدامه للحصول على المساعدة في صياغة الدروس في المستندات، وإنشاء العروض التقديمية في خدمة Slides، وإنشاء الخطط التعليمية في خدمة Sheets.يتيح تبويب الموارد الجديد (Resources tab) في خدمة Classroom للمعلمين إنشاء الدروس التفاعلية وإدارتها ومشاركتها بسهولة من مكان واحد.تُسهّل مزية التوقيع الإلكتروني (eSignature) المدمجة في تطبيقات Google Workspace، إضافة التوقيعات إلى المستندات و ملفات PDF المخزنة في خدمة جوجل درايف.وتُسهّل هذه المزية أيضًا تتبع العقود وإدارتها، وطلب التوقيعات من مستخدمين آخرين لهم حسابات غير تابعة لشركة جوجل.يمكن للمعلمين إضافة الأسئلة إلى مقاطع الفيديو داخل منصة Classroom لزيادة التفاعل؛ إذ يمكن للطلاب الإجابة عن الأسئلة والحصول على ملاحظات لحظيًا حول إجاباتهم.ويحصل المعلمون على تقارير مفصلة حول أداء الطلاب لتقديم الدعم المناسب لهم. وفي وقت لاحق، سيتمكن المعلمون من تجربة مزايا الذكاء الاصطناعي للحصول على أسئلة مقترحة مناسبة لمحتوى الفيديو.تستخدم مزية (المجموعات التدريبية) Practice sets تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في إنشاء دروس تفاعلية؛ مما يسمح للطلاب بالتفاعل مع المعلم والحصول على تعليقات لحظيًا.في وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن المعلمون من توزيع الطلاب ضمن مجموعات مختلفة في خدمة Classroom، لتقديم محتوى مختلف للمجموعات الطلابية بناءً على الاحتياجات المحددة لكل مجموعة، وقدراتهم التعليمية.يمكن للمعلمين استخدام مزية (speaker spotlight) ومزية (التسجيلات) recordings في خدمة العروض التقديمية Slides، لتسجيل المحتوى التعليمي الجذاب وإرساله إلى الطلاب قبل الفصل.ويمكن الطلاب من تحضير الأسئلة قبل الفصل الدراسي، ولزيادة التفاعل ووقت المناقشة في أثناء الدرس.