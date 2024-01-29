الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أول تعليق من "بايدن" على قتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة التنف

WhatsApp Image 2024-01-28 at 11.02.30 PM
قوات أمريكية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال الرئيس الأمريكي بايدن، إن أمريكا سترد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في الشرق الأوسط.


مقتل وإصابة عشرات الأمريكيين في الهجوم على قاعدة التنف:

اضافة اعلان

جاء ذلك في أول تعليق على الحادث التي وقعت في قاعدة التنف بالقرب من الحدود الأردنية السورية وتسببت كذلك في إصابة العشرات.

رد الحكومة الأردنية على مقتل الجنود:


من جهته، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية، إن قاعدة التنف التي تعرضت للهجوم ليست في الأردن.

وتشهد المنطقة توترات شديدة تسببت فيها قوات الاحتلال بعدوانها على قطاع غزة ما أدى لهجوم الحوثيين على مصالح صهيونية وأمريكية.

الهجوم على قاعدة أمريكية:


وقبل شهرين أعلنت الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنه تم استهداف قواتها في قاعدة جوية غرب بغداد بصاروخ باليستي.

وقال مسؤولون أمريكيون حينها إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم في قاعدة جوية غرب بغداد يوم الثلاثاء وردت طائرة عسكرية أمريكية دفاعا عن النفس، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين.

وأوضح مسؤولان أمريكيان بأنه تمت مهاجمة قاعدة عين الأسد بصاروخ باليستي قريب المدى الذي أدى إلى سقوط ثمانية إصابات وأضرار طفيفة في البنية التحتية.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون، بأن الولايات المتحدة ردت باستخدام طائرة AC-130 الموجودة بالفعل في الهواء وضربت سيارة تقل مسلحين، وفق ما ذكرته.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه أول رد علني على الأراضي العراقية على هجمات الطائرات بدون طيار، لكن سينغ قال إنه كانت هناك ردود سابقة لم يتم الإعلان عنها.

اقرأ أيضا

أكثر من 20 ألفا ينهون حياتهم في هذه الدولة.. ماذا عن أطفال المدارس؟

تمتلك أجهزة متصلة بالأقمار الاصطناعية.. الإطاحة بعصابة دولية لتهريب المخدرات في دولة عربية

إثيوبيا: ليست لدينا رغبة في الصراع مع الصومال

زلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة بقوة 5.1 درجة

بعد أمريكا .. 5 دول غربية تقرر وقف دعم "الأونروا"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء 10:57 ص الجمعة، 19 يناير 2024

كوريا الشمالية تعلن اختبار "نظام أسلحة نووية تحت الماء"

بلينكن 2:08 ص الخميس، 18 يناير 2024

تعطل مفاجيء لطائرة وزير الخارجية الأمريكي أثناء مغادرة "دافوس"

ا 5:38 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

مصرع 5 أشخاص وإلغاء آلاف رحلات الطيران نتيجة عواصف شتوية في أمريكا

WhatsApp Image 2024-01-13 at 11.43.07 PM 1:12 ص الأحد، 14 يناير 2024

جون كيري يترك منصبه في إدارة "بايدن".. لهذا السبب

اقرأ أيضا

ا
7:42 م السبت، 27 يناير 2024

واقعة نادرة.. نهاية مروعة لشاب سرق طائرة بولاية تكساس الأمريكية

ا
6:50 م السبت، 27 يناير 2024

مزارعو فرنسا يحاصرون العاصمة ويمنعون الإمدادات عنها 5 أيام

نتنياهو - الاحتلال
4:55 م السبت، 27 يناير 2024

بعد حكم "العدل الدولية".. "إندبندنت": الاحتلال أصبح في مأزق خطير

اعصار
3:38 م السبت، 27 يناير 2024

انقطاع الكهرباء لليوم الثاني عن عشرات الآلاف في أستراليا بسبب إعصار مداري

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة التعليم السعودية
12:38 ص الإثنين، 29 يناير 2024

نقل خدمات موظفي التعليم من نظام التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

ابشر
12:04 ص الإثنين، 29 يناير 2024

أبشر يوضح حل مشكلة الرصيد غير كافي لإصدار تأشيرة خروج للتابعين

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات
12:03 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. "العامل أم الكفيل".. الجوازات تكشف من يتحمّل تكلفة جواز سفر العمل المنتهي

إيجار
11:33 م الأحد، 28 يناير 2024

إلزام المستأجر بدفع القيمة الإيجارية حال الخروج قبل انتهاء المدة دون رضى المؤجر

نزاهة
11:11 م الأحد، 28 يناير 2024

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر قضيةً جنائية

الشيخ سعد الخثلان
10:27 م الأحد، 28 يناير 2024

كيف يتم احتساب مسافة قصر الصلاة من المنزل أم العمران؟