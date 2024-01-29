أول تعليق من "بايدن" على قتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة التنف

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قال الرئيس الأمريكي بايدن، إن أمريكا سترد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في الشرق الأوسط.





مقتل وإصابة عشرات الأمريكيين في الهجوم على قاعدة التنف:

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رد الحكومة الأردنية على مقتل الجنود:





الهجوم على قاعدة أمريكية:



جاء ذلك في أول تعليق على الحادث التي وقعت في قاعدة التنف بالقرب من الحدود الأردنية السورية وتسببت كذلك في إصابة العشرات.من جهته، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية، إن قاعدة التنف التي تعرضت للهجوم ليست في الأردن.وتشهد المنطقة توترات شديدة تسببت فيها قوات الاحتلال بعدوانها على قطاع غزة ما أدى لهجوم الحوثيين على مصالح صهيونية وأمريكية.وقبل شهرين أعلنت الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنه تم استهداف قواتها في قاعدة جوية غرب بغداد بصاروخ باليستي.وقال مسؤولون أمريكيون حينها إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم في قاعدة جوية غرب بغداد يوم الثلاثاء وردت طائرة عسكرية أمريكية دفاعا عن النفس، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين.وأوضح مسؤولان أمريكيان بأنه تمت مهاجمة قاعدة عين الأسد بصاروخ باليستي قريب المدى الذي أدى إلى سقوط ثمانية إصابات وأضرار طفيفة في البنية التحتية.وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون، بأن الولايات المتحدة ردت باستخدام طائرة AC-130 الموجودة بالفعل في الهواء وضربت سيارة تقل مسلحين، وفق ما ذكرته.وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه أول رد علني على الأراضي العراقية على هجمات الطائرات بدون طيار، لكن سينغ قال إنه كانت هناك ردود سابقة لم يتم الإعلان عنها.