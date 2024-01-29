الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من فيسبوك ماسنجر.. هذه الرسائل تعمل على اختراق حسابك وكشف خصوصياتك

فيسبوك ماسنجر
فيسبوك ماسنجر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يشكو الكثير من مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر من الرسائل الغربية التي ترد إلى حساباتهم، وبعضها يهدد بتعطيل حساباتهم إذا لم "يتحققوا" من معلوماتهم الشخصية.اضافة اعلان

رسائل تعمل على اختراق فيسبوك ماسنجر

وتخبر الرسالة المستخدمين أنهم نشروا محتوى على صفحتهم يُضلل المستخدمين، وأنه سيتم تعطيل حساباتهم إذا لم يؤكدوا تفاصيل حساباتهم، بما في ذلك المعلومات الشخصية، وذلك في غضون 24 ساعة.
وفقًا لموقع WCNC فإن هذه الرسالة هي عملية احتيال ولا يجب النقر على الرابط الخاص بها، حيث تُعد الرسالة واحدة من بين مئات الرسائل المنتشرة التي تستهدف مستخدمي فيسبوك ماسنجر، وهي واحدة من أحدث عمليات الاحتيال.
وتستهدف الرسالة الحصول على المعلومات الشخصية للمستخدم لجمع البيانات من أجل اختراق الحساب أو الحصول على بيانات مصرفية.

كيفية التعامل مع الرسائل المشبوهة

وتحذر فيسبوك من أنه إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا أو رسالة نصية أو رسالة مشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها من فيسبوك، فلا تنقر فوق أي روابط أو مرفقات.

اقرأ أيضا

"إكس" تعلن تأسيس قسم جديد لمكافحة محتوى الاعتداء الجنسي على القصّر

لأول مرة.. تجارب لدمج "شات جي بي تي" في أجهزة آيفون

جوجل تدرس استبدال بعض موظفيها بالذكاء الاصطناعي

تثبيت الأحداث والمناسبات بالدردشات الجماعية.. ميزة قادمة في واتساب

عطل واسع يضرب منصة تيمز

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وسائل التواصل 4:12 م الأحد، 28 يناير 2024

"الصحي السعودي" مواقع التواصل تؤثر سلبا على استيعاب المراهقين بهذه الحالة

اقرأ أيضا

جوجل
12:26 ص السبت، 27 يناير 2024

جوجل تطلق ميزة تجميع الصور المتشابهة

images
11:32 م الجمعة، 26 يناير 2024

بنسبة 45%.. الاستراتيجية الوطنية تحقق الاكتفاء الذاتي في صناعة المستلزمات الطبية

طفل وهاتف
10:25 م الجمعة، 26 يناير 2024

تطبيق سياسة جديدة على مستخدمي "فيسبوك" و"إنستجرام"

جوجل
8:54 م الجمعة، 26 يناير 2024

يحول الأفكار إلى نصوص.. تعرف على مميزات جوجل كروم الجديدة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

فيسبوك ماسنجر
5:10 ص الإثنين، 29 يناير 2024

تحذير من فيسبوك ماسنجر.. هذه الرسائل تعمل على اختراق حسابك وكشف خصوصياتك

الامطار - المرور
4:51 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. توصيات مهمة لـ "المرور" بخصوص القيادة الآمنة أثناء المطر

لماذا لا يبكي الأطفال عند ضربهم
4:08 ص الإثنين، 29 يناير 2024

أسباب ذلك قد تفاجئك.. لماذا لا يبكي بعض الأطفال عند ضربهم؟

منصة قوى
3:00 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. آلية تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل حال تغيب الموظف

جبل اللوز الثلوج
2:43 ص الإثنين، 29 يناير 2024

توقعات بتساقط الثلوج على ثلاث مناطق .. نهاية الأسبوع الجاري

حساب المواطن - التسجيل
2:00 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. مسن يسكن بقرية لا يملك صكا ولا عقد إيجار.. هل يمكن تجاوز هذا الشرط في حساب المواطن؟