تحذير من فيسبوك ماسنجر.. هذه الرسائل تعمل على اختراق حسابك وكشف خصوصياتك

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يشكو الكثير من مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر من الرسائل الغربية التي ترد إلى حساباتهم، وبعضها يهدد بتعطيل حساباتهم إذا لم "يتحققوا" من معلوماتهم الشخصية. اضافة اعلان





رسائل تعمل على اختراق فيسبوك ماسنجر



كيفية التعامل مع الرسائل المشبوهة



وتخبر الرسالة المستخدمين أنهم نشروا محتوى على صفحتهم يُضلل المستخدمين، وأنه سيتم تعطيل حساباتهم إذا لم يؤكدوا تفاصيل حساباتهم، بما في ذلك المعلومات الشخصية، وذلك في غضون 24 ساعة.وفقًا لموقع WCNC فإن هذه الرسالة هي عملية احتيال ولا يجب النقر على الرابط الخاص بها، حيث تُعد الرسالة واحدة من بين مئات الرسائل المنتشرة التي تستهدف مستخدمي فيسبوك ماسنجر، وهي واحدة من أحدث عمليات الاحتيال.وتستهدف الرسالة الحصول على المعلومات الشخصية للمستخدم لجمع البيانات من أجل اختراق الحساب أو الحصول على بيانات مصرفية.وتحذر فيسبوك من أنه إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا أو رسالة نصية أو رسالة مشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها من فيسبوك، فلا تنقر فوق أي روابط أو مرفقات.