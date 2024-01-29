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يُسمح بالتغيير داخلها.. تعرف على الممنوعات في نظام مغاسل الملابس الجديد

مغاسل الملابس
نظام مغاسل الملابس الجديد
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قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، منع الأكل في مغاسل الملابس والمفروشات، واشترطت وجود حيز استراحة خاصة بالعاملين.اضافة اعلان

نظام مغاسل الملابس الجديد يسمح بالتغيير داخلها

ومنعت الوزارة وضع اللافتات التحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المغسلة والمواقف العامة، وألزمت المغسلة بتغليف الملابس بعد عملية الكي أو الغسيل يدويًا أو باستخدام الأجهزة المخصصة.
وطالبت الوزارة بضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، ووضع الملابس في سلال مخصصة، ولا يتم وضعها على الأرض، وفقًا لـ "الوطن".

منع استخدام المغسلة في تخزين مواد خارج النشاط

وسمحت الوزارة للمستخدمين بتغيير الملابس داخل المغسلة في حال تم تخصيص حيز لتغيير الملابس، فضلا عن منع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له ومزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
ومنعت ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، مشددة على منع استخدام المغسلة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.

تنظيم العملية التجارية في قطاع مغاسل الملابس

جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى المعايير الفنية حسب

متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي.
ويساعد المشروع الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، وتوفير بيئة مناسبة لتنظيم العملية التجارية في قطاع مغاسل الملابس والمفروشات، والحد من انتشار ظاهرة التشوه البصري، والحفاظ على الصحة العامة.

متطلبات للترخيص

- الإجراءات وفقاً لنظام التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
- الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
- يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول.
- في حال توفير خدمة التوصيل أو خدمة الغسيل عند العميل فيجب أن تكون وسيلة المواصلات مرخصة.
- يجب على مغاسل الاستلام والتسليم وجود مغسلة مركزية تابعة للنشاط، أو توفير عقد مع مغسلة مركزية مرخصة.

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