عاجل.. آلية تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل حال تغيب الموظف

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أوضحت منصة قوى، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، آلية تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل في حالة تغيب الموظف.

جاء ذلك في رد من منصة قوى، على استفسار مستفيد بشأن آلية تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل بسبب تغيب أحد الموظفين. اضافة اعلان





بلاغ انقطاع عن العمل



هذا الموظف متغيب عن العمل ولا يمكنه النقل



منصة قوى وإلغاء طلب انقطاع عن العمل



توضيح بشأن إنهاء خدمة عامل



طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية عبر "قوى"



وأجابت منصة قوى، بقولها: "يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل وفقا للمادة 80 من نظام العمل الفقرة رقم (7) في حال أن الموظف تغيب دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية".وفي وقت سابق، أوضحت منصة قوى -الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة- أنه في حال أن الموظف أكمل سنة منذ دخولة للمملكة وتم تقديم له طلب انقطاع يمكنه إما النقل أو الخروج النهائي.وأضافت على حسابها فيؤ منصة "إكس"، أنه في حال تجاوز الموظف مهلة الـ60 يوم ولم ينتقل يتحول تلقائي إلى متغيب عن العمل ولا يمكنه النقل.وأكدت في الوقت نفسه، أنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل بعد تقديمه، وذلك ردًا على استفسار مستفيد بشأن مدى إمكانية إلغاء طلب الانقطاع عن العمل.وبينت أنه لا يمكن نقل خدمات موظف حالته متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية و وزارة الداخلية .وفي وقت سابق تفاعلت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع سؤال مستفيد بشأن إمكانية نقله على شركة أخرى بعد انتهاء عقده مع شركته.كما أكدت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية على أن العقود تتجدد تلقائيا في منصة "قوى" ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العلاقة التعاقدية.وقالت الوزارة أنه يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية من خلال الحساب الشخصي في منصة قوى ثم خدمة العقود الوظيفية.