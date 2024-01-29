الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. آلية تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل حال تغيب الموظف

منصة قوى
منصة قوى
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت منصة قوى، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، آلية تسجيل بلاغ  انقطاع عن العمل في حالة تغيب الموظف.
جاء ذلك في رد من منصة قوى، على استفسار مستفيد بشأن آلية تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل بسبب تغيب أحد الموظفين.اضافة اعلان

بلاغ انقطاع عن العمل


وأجابت منصة قوى، بقولها: "يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل وفقا للمادة 80 من نظام العمل الفقرة رقم (7) في حال أن الموظف تغيب دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية".

وفي وقت سابق، أوضحت منصة قوى -الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة- أنه في حال أن الموظف أكمل سنة منذ دخولة للمملكة وتم تقديم له طلب انقطاع يمكنه إما النقل أو الخروج النهائي.

هذا الموظف متغيب عن العمل ولا يمكنه النقل

وأضافت على حسابها فيؤ منصة "إكس"، أنه في حال تجاوز الموظف مهلة الـ60 يوم ولم ينتقل يتحول تلقائي إلى متغيب عن العمل ولا يمكنه النقل.
وأكدت في الوقت نفسه، أنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل بعد تقديمه، وذلك ردًا على استفسار مستفيد بشأن مدى إمكانية إلغاء طلب الانقطاع عن العمل.

منصة قوى وإلغاء طلب انقطاع عن العمل

وبينت أنه لا يمكن نقل خدمات موظف حالته متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية و وزارة الداخلية .

توضيح بشأن إنهاء خدمة عامل

وفي وقت سابق تفاعلت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع سؤال مستفيد بشأن إمكانية نقله على شركة أخرى بعد انتهاء عقده مع شركته.

طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية عبر "قوى"

كما أكدت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية على أن العقود تتجدد تلقائيا في منصة "قوى" ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العلاقة التعاقدية.
وقالت الوزارة أنه يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية من خلال الحساب الشخصي في منصة قوى ثم خدمة العقود الوظيفية.




اقرأ أيضا

حتى الـ 8 صباحًا.. تنبيه من الأرصاد على المدينة المنورة

أبشر يوضح حل مشكلة الرصيد غير كافي لإصدار تأشيرة خروج للتابعين

عاجل.. "العامل أم الكفيل".. الجوازات تكشف من يتحمّل تكلفة جواز سفر العمل المنتهي

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر قضيةً جنائية

برعاية ولي العهد.. أمير منطقة الرياض يُكرّم المحسنين في حفل منصة "إحسان" السنوي الثالث

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

ابشر
10:00 م الأحد، 28 يناير 2024

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر.. رابط الدخول والمتطلبات

أهم 10
10:00 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنبيه للمسافرين خارج المملكة وتقسيط المخالفات المرورية وسطو على محلات بجدة

WhatsApp Image 2024-01-28 at 7.59.36 PM
9:03 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. 4 فنادق بمكة في انتظار عقوبة صارمة بسبب هذه المخالفة

ناجز - قضاء -العدل - محكمة (2)
8:37 م الأحد، 28 يناير 2024

يوميًا بجميع مناطق المملكة.. ناجز للخدمات العدلية تطلق خدمة الواتساب التفاعلي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
3:00 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. آلية تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل حال تغيب الموظف

جبل اللوز الثلوج
2:43 ص الإثنين، 29 يناير 2024

توقعات بتساقط الثلوج على ثلاث مناطق .. نهاية الأسبوع الجاري

حساب المواطن - التسجيل
2:00 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. مسن يسكن بقرية لا يملك صكا ولا عقد إيجار.. هل يمكن تجاوز هذا الشرط في حساب المواطن؟

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:14 ص الإثنين، 29 يناير 2024

الإثنين 17 رجب.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في تبوك

إيجار
1:01 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. توضيح من "إيجار" بشأن مستأجر خرج دون دفع المبلغ المستحق

وزارة التعليم السعودية
12:38 ص الإثنين، 29 يناير 2024

نقل خدمات موظفي التعليم من نظام التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية