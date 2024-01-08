عاجل.. أهم 10.. وفاة 13 في حادث مروع بالمزاحمية وسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





"التنمية الاجتماعية": حوافز مالية وعينية لممارسي العمل الحر اضافة اعلان



أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في المملكة عن الدول المجاورة



توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش



عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة التسجيل بحساب مايكروسوفت للطلاب وأولياء الأمور



عاجل.. توضيح من "الغذاء والدواء"حول منتجات الجبن السائل وعلاقتها بالسرطان



"صحة المدينة: ضبط وافد عربي يمارس مهنة الطب بدون ترخيص



تنبيه مهم من "قوى" بشأن رخصة العمل عند عدم تجديد الإقامة



عاجل.. حادث مروع بالمزاحمية.. وفاة 13 شخصا منهم طبيب وعائلته في طريقهم للعمرة



ولي العهد يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي بالمخيم الشتوي في العلا



عاجل.. "جاكم البرد".. توقعات بوصول هذه المناطق في المملكة لـ"صفر مئوية"



الزكاة توضح خطوات التحقق من جميع المستحقات المدفوعة وغير المدفوعة

