عاجل.. أهم 10.. وفاة 13 في حادث مروع بالمزاحمية وسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
"التنمية
الاجتماعية": حوافز مالية وعينية لممارسي العمل الحر
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كشفت مسودة حوافز العمل الحُر الصادرة عن بنك التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط مقترحة لمنح حوافز خاصة لممارسي نشاط العمل الحر.. المزيد هنا
أسباب ارتفاع
أسعار قطع غيار السيارات في المملكة عن الدول المجاورة
يرى خبراء ومختصون، أن قطع غيار السيارات بالوكالات والمحلات التجارية بالمملكة مرتفعة جدًا قياسًا بدول المنطقة، ولا تتناسب مع الأسعار الفعلية للسيارات.. المزيد هنا
توضيح عاجل
لـ"الموارد البشرية" بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.. المزيد هنا
عاجل.. منصة
مدرستي.. طريقة التسجيل بحساب مايكروسوفت للطلاب وأولياء الأمور
تقدم منصة مدرستي، خدماتها التعليمية لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.. المزيد هنا
عاجل.. توضيح من
"الغذاء والدواء"حول منتجات الجبن السائل وعلاقتها بالسرطان
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، أنه لاصحة للإشاعات المتداولة عن ضرر تناول منتجات الجبن السائل وأنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.. المزيد هنا
"صحة
المدينة: ضبط وافد عربي يمارس مهنة الطب بدون ترخيص
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ضبط وافد من جنسية عربية يزاول مهنة طب العيون بدون ترخيص في فيلا سكنية.. المزيد هنا
تنبيه مهم من
"قوى" بشأن رخصة العمل عند عدم تجديد الإقامة
قالت منصة "قوى"، إنه لايتم سحب رخصة العمل بعد صدورها في حال لم يتم استخدامها في تجديد الإقامة للعامل.. المزيد هنا
عاجل.. حادث مروع بالمزاحمية.. وفاة 13 شخصا منهم طبيب وعائلته في طريقهم للعمرة
تعرض أحد الأطباء لحادث مروع هو وعائلته أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة، حيث انقلبت شاحنة عليهم من المسار المعاكس.. المزيد هنا
ولي العهد يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي بالمخيم الشتوي في العلا
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي في العلا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.. المزيد هنا
عاجل.. "جاكم البرد".. توقعات بوصول هذه المناطق في المملكة لـ"صفر مئوية"
توقع العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ الدكتور زياد الجهني، تعرض المملكة نهاية الأسبوع الجاري لموجة برد قوية.. المزيد هنا
الزكاة توضح خطوات التحقق من جميع المستحقات المدفوعة وغير المدفوعة
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن التحقق من جميع المستحقات من خلال حساب المستفيد عبر أيقونة فواتيري.. المزيد هنا