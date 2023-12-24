الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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حتى الـ 7 من مساء الغد.. تنبيه من الأرصاد على منطقة الرياض

رعد - الرياض - الطقس
أرشيفية
أ أ
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نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة ‏اليوم، على ‏منطقة الرياض، مما ينتج عنها رياحٌ نشطة ‏تؤدي إلى تدنٍ ‏في مدى الرؤية الأفقية، تشمل العاصمة، الدوادمي، الرين، القويعية،عفيف.‏اضافة اعلان
‏وبيّن المركز أن الحالة تبدأ ـ بمشيئة الله تعالى ـ غداً الاثنين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً.‏

توقعات الأرصاد

قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من الثلاثاء وحتى السبت المقبل .

المناطق المتأثرة بهطول الأمطار الرعدية:


ونشر المركز المناطق المتأثرة في المملكة وفي مقدمتها العاصمة المقدسة وتشمل كل من "الجموم والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات".

وأضاف: "تبدأ من مساء يوم الثلاثاء وحتى الجمعة وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس".

وفي جدة تشمل كل من "رابغ وبحرة والليث"، وتبدأ الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، بينما في المدينة المنورة كل من "ينبع والعيص وبدر" وتبدأ الثلاثاء وحتى الخميس.

أما حائل فتشمل كل من "حائل والغزالة والشملي والحائط والشنان وبقعاء وسميراء والسليمي وموقق" وتبدأ من الثلاثاء وحتى الجمعة وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس.

في القصيم تشمل كل من "بريدة وعنيزة والبكيرية والأسياح ورياض والخبراء وعقلة والصقور والبدائع والرس والنبهانية والمذنب وعيون الجواء والشمالسية" وتبدأ من مساء الثلاثاء وحتى السبت.

وقال المركز إنه من المتوقع تساقط أمطار أيضا يومي الأربعاء والخميس في تبوك وتشمل الحالة كل من "البدع وضباء والوجه" .

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